تعزيزات امريكية جديدة تصل الحسكة عبر معبر الوليد مع العراق

أكدت مصادر محلية كوردية ، الأحد ، وصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة إلى المناطق النفطية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) وشرق البلاد.

وقالت تلك المصادر إن «أكثر من 50 آلية عسكرية أمريكية وشاحنة محملة بالذخائر والمواد اللوجستية دخلت الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق».

وأضافت أن « الشاحنات نقلت حواجز إسمنتية وذخائر وبرادات وصهاريج بترول برفقة عدد من المدرعات العسكرية إلى منطقة رميلان بريف الحسكة».

إلى ذلك، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مساء اليوم الأحد ، أن قواتها بدعم جوي من التحالف الدولي وبالتنسيق مع العراق تمكنت من اعتقال 12 شخصا يشتبه في علاقتهم بخلايا تنظيم داعش، وذلك خلال عملية «ردع الإرهاب».

وأكدت أن« المساحة الجغرافية التي تم تمشيطها في اليوم الرابع (30) كم طولاً و (60) كم عرضاً شملت (15) قرية ، فضلا عن مداهمة قوات الكوماندوس عشرة نقاط ، وتمكنت من اعتقال (12) إرهابياً ومشتبه به».

وتشن قوات سوريا الديمقراطية منذ يوم الخميس الماضي عملية عسكرية اطلقت عليها “ردع الإرهاب” وتجري بالتعاون مع قوات التحالف الدولي والتنسيق مع الجيش العراقي ضد خلايا تنظيم داعش في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية العراقية .