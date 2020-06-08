صحة كوردستان: تسجيل 15 اصابة جديدة بكورونا في اربيل

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الاحد، عن تسجيل 15 اصابة جديدة في محافظة اربيل.

وذكرت الوزارة في بيان “تم تشخيص 15 حالة جديدة تأكدت اصابتها بفيروس كورونا في أربيل، وتوزعت هذه الاصابات بين 8 نساء، ورجلين، و 3 اطفال، ، وشاب، وفتاة واحدة”، مشيرة الى ان “7 حالات من الملامسين لمصابين سابقين، و7 ظهرت لديهم أعراض الإصابة بالفيروس، بالاضافة الى اصابة واحدة عادت مؤخرا من ايران وكانت في الحجر الصحي”.

واضافت، ان التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في محافظة أربيل توزعت على مناطق روشنبيري و فرمانباران، وباداوه، ورزكاري، وكريكاران، وشهيدان، وزانياري، وآزادي، وبرايتي، بالاضافة الى ناحية بنصلاوه، وناحية رزكاري في مدينة أربيل.