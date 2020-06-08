مادونا تتحدى الإصابة وتنضم للمتظاهرين ضد العنصرية

وشوهدت الفنانة العالمية البالغة من العمر 61 عاماً، تنزل إلى شوارع لندن وهي متكئة على عصاة إثر تعرضها لإصابة في الركبة، قبل فترة قصيرة، بحسب فيديوهات تم تناقلها لمادونا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهتفت مادونا مع آلاف المتظاهرين “لا عدالة، ولا سلام”، في شوارع لندن، الأحد، في دعم لحركة Black Lives Matter، الشهيرة، ورفعوا لافتات ضد العنصرية.