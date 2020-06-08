محافظ ذي قار: لا خطوط حُمر في تغيير المدراء

ذي قار / حسين العامل

اكد ناشطون في محافظة ذي قار يوم الأحد ( 7 حزيران 2020 ) تواصل تظاهرات الضغط على مدراء الدوائر لغرض تحقيق الإصلاح الإداري وتطهير المؤسسات الحكومية من المدراء الفاشلين والفاسدين والذين يدينون بالولاء للأحزاب السياسية على حساب مصلحة المحافظة ، وفيما أسفر ضغط المتظاهرين عن تقديم سبعة مدراء استقالاتهم وطلبات إعفاء ، أعلن محافظ ذي قار عن تشكل لجنة للحوار مع المتظاهرين لغرض تحقيق ما يخدم الصالح العام.

وقال الناشط في مجال تظاهرات ذي قار سعدون جابر حاجم للمدى إن ” المئات من الناشطين والمتظاهرين يواصلون التظاهر أمام الدوائر الحكومية لغرض الضغط على المدراء المتلكئين أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد لغرض تقديم استقالاتهم”، لافتاً الى أن ” الهدف من تظاهرات الضغط هو إبعاد المدراء الذين جاءوا عبر المحاصصة الحزبية والمدراء الفاشلين والفاسدين “.

وأضاف حاجم أن ” التظاهرات تهدف أيضاً للضغط من أجل إنصاف ضحايا قمع التظاهرات من خلال تقديم المتورطين بقتل المتظاهرين الى العدالة “، مشيراً الى أن ” مئات المتظاهرين تظاهروا صباح اليوم ( الأحد ) أمام محكمة استئناف ذي قار لتجديد المطالبة بالقصاص من المتورطين بقمع المتظاهرين السلميين” ، وأضاف إن ” المحكمة أخبرتهم بتفعيل أوامر القبض بحق الفريق جميل الشمري وقائد فوج الرد السريع عبر مخاطبات رسمية للجهات المعنية في بغداد”.

وأردف الناشط المدني إن ” التظاهرات التي انطلقت رغم الحظر المفروض شملت أيضاً مديرية المرور ودار قائممقام الناصرية ودوائر أخرى يرى المتظاهرون أن إدارتها لا تقدم خدماتها بالصورة المطلوبة لأبناء المحافظة”، مشدداً أن ” المتظاهرين جادون بتطهير المؤسسات الحكومية من المدراء الفاشلين والفاسدين والذين يدينون بالولاء لأحزابهم على حساب المحافظة “.

ومن جانبه قال محافظ ذي قار ناظم الوائلي للمدى إن ” إدارة المحافظة وجهت بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول للمحافظ حازم الكناني لغرض التواصل والحوار مع تنسيقيات التظاهرات والناشطين والوقوف على مطالبهم ليتسنى لنا تنفيذ مطالبهم “، وأضاف ” نحن مع مطالب المتظاهرين السلميين التي تنسجم مع القانون ومع التغيير المطلوب وسنفتح أبواب الحوار مع الجميع لنصل الى الهدف المشترك الذي يخدم الصالح العام”.

وأشار الوائلي الى أن ” الحكومة المحلية عازمة على إجراء تغييرات إدارية واسعة وخلال وقت وجيز وهي لا تتمسك بأي رئيس دائرة وليس هناك خط أحمر في مجال التغيير”، مبيناً أن ” التغييرات القادمة ستكون منسجمة مع مطالب الشارع الذيقاري وتراعي الحق ، فلا يحق لرئيس دائرة أن يتمسك بدائرته خلافاً للحق والقانون”.

وأضاف محافظ ذي قار إن ” معيار التغيير هو الكفاءة والنزاهة والتقييم المنصف وسوف تصدر قريباً قرارات بالتغيير تضع دوائر الدولة في الميزان الحقيقي الذي يرجح المصلحة العامة وخدمة المواطنين “، منوهاً الى أن “إدارة المحافظة فاتحت هيئة النزاهة حول التدقيق بملفات مدراء الدوائر والأوامر السابقة التي صدرت بتعيينهم فضلاً عن تدقيق الملفات المالية”.

وعن مدراء الدوائر الذين قدموا استقالات وطلب إعفاء عقب مطالبة المتظاهرين بتغييرهم قال محافظ ذي قار إن ” التعامل مع الاستقالات وطلبات الإعفاء سيكون ضمن إطار القانون “، مبيناً أن ” مَن استقال بمحض إرادته سيصار الى قبول استقالته أما الذين تقدموا بالاستقالة تحت الضغط فستخضع استقالاتهم للنقاش والتقييم من قبل لجنة الحوار لاتخاذ القرار المناسب بصددها وسيكون قرارها ملزماً لإدارة المحافظة”.

يشار الى أن سبعة مدراء دوائر قدموا استقالات أو طلبات إعفاء من مناصبهم نتيجة ضغط التظاهرات الشعبية الهادفة لتطهير المؤسسات الحكومية والإصلاح الإداري وشملت الاستقالات وطلبات الإعفاء مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري ومدير بلدية الناصرية قحطان عدنان ، بينما تقدم مدير دائرة الطرق والجسور المهندس عادل عبد الأمير بطلب إعفائه من منصبه وكذلك فعلت مديرة مستشفى سوق الشيوخ الصيدلانية عاتقة جياد كاظم ورئيس هيئة استثمار ذي قار محمد تركي و مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة ذي قار عبد الأمير صبري، فيما قرر محافظ ذي قار ناظم الوائلي إعفاء المهندس ناظم ناصر من منصبه كمدير لبلدية الشطرة بناء على طلبه، وتكليف المهندس محمد جواد بإدارتها ، لحين اختيار مدير بديل.

هذا وشهدت محافظة ذي قار خلال الأيام القليلة المنصرمة تصعيداً واسعاً في الفعاليات الاحتجاجية والتظاهر والاعتصام أمام الدوائر الحكومية واقتحام بعضها لغرض الضغط على مدراء الدوائر لتقديم استقالاتهم وقد شملت التظاهرات دوائر الصحة والبلدية والتربية والمرور فضلاً عن ديوان محافظة ذي قار.

وكان المئات من الناشطين وأهالي محافظة ذي قار تظاهروا يوم الاربعاء ( 3 حزيران 2020 ) أمام المستشفى التركي بالناصرية للمطالبة بافتتاحه ومحاسبة الشركة المنفذة والجهات الأخرى التي تسببت بتأخير إنجازه على مدى 11 عاماً، ملمحين الى وقوف شخصيات متنفذة وجهات مستفيدة من واردات المستشفيات الأهلية وراء تأخر إنجاز وافتتاح المستشفى المذكور.

يذكر أن ذوي شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار دعوا مساء يوم الاحد ( 17 أيار 2020 ) القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل لتسليم الفريق جميل الشمري والضباط المتهمين بقتل أنائهم الى القضاء وذلك لتورطهم بارتكاب مجزرة جسر الزيتون التي استشهد وأصيب فيها أكثر من 145 متظاهراً ، وفيما طالبوا بتغيير رئيس محكمة استئناف ذي قار ، أمهلوا الحكومة المحلية مدة أسبوعين لتنفيذ مطالبهم .

ويبلغ إجمالي ضحايا تظاهرات ذي قار من ( 1 تشرين الاول 2019 وحتى الآن) ، نحو ( 121 شهيداً وأكثر من 2700 جريح وما يزيد على 600 متظاهر معتقل أطلق سراح معظمهم ، فضلاً عن تضرر 68 مؤسسة ومنزل وعجلة.