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نائب عراقي : خلافات كبيرة بشأن النظام الانتخابي

كشف عضو مجلس النواب العراقي عامر الفايز، الأحد، عن وجود خلافات سياسية كبيرة وعميقة بشأن النظام الانتخابي، ضمن قانون الانتخابات الجديد في العراق.

وقال الفايز، حسم حتى الساعة ، ولا يمكن ارسال القانون الى رئاسة الجمهورية، لغرض المصادقة، دون حسم النظام الانتخابي، الذي هناك خلافات سياسية عميقة وكبيرة حوله “.

وبين ان ” كل جهة سياسية ، تريد تمرير نظام انتخابي ، وفق مقاسها الجماهيري والسياسي ، وهنا الخلاف الأكبر” ، مردفاً ” لهذا نعتقد انه من الصعب جداً، مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الانتخابات، وتأخير المصادقة، يعني تأخير تحديد او اجراء موعد الانتخابات المبكرة”.

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