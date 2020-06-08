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وزارة الهجرة تواصل عملها بتعفير وتجهيز مخيمات النازحين بالكمامات والمواد الصحية

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن تجهيزها مخيمات الاهل والشمس واللطيفية الاول والثاني بالكمامات الطبية لتوزيعها بين العوائل النازحة في المخيمات .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس ان ” وحده البرامج الميدانيه في الوزارة قامت بجرد مخيمات الاهل والشمس واللطيفية الاول والثاني وتم توزيع الكمامات على الاسر النازحة في المخيمات كوجبه ثالثة ” ، لافتا الى انه ستكون الوجبة الرابعة والخامسة تباعا خلال الاسبوع القادم فضلا عن التنسيق مع احد معامل المنظفات التابع الى اتحاد الصناعات العراقي لتوزيع المعقمات على النازحين في مخيم الاهل .

واشار عباس الى ان الفريق المشكل من الوزارة بالتعاون مع مديريتي الصحة و الدفاع المدني لتعقيم ‏مخيمات النزوح من الداخل و الخارج وبشكل دوري ، اضافة الى استمرار الوزارة بتقديم التدابير الاحترازية و الصحية لحماية الاسر النازحة في المخيمات لحمايتهم من الفايروس .

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