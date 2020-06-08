وزير الدفاع يكلف يار الله برئاسة أركان الجيش والشمري نائبًا له

كلف وزير الدفاع جمعة عناد، أمس الأحد، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله برئاسة أركان الجيش العراقي خلفًا لعثمان الغانمي الذي أصبح وزيرًا للداخلية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، عن عناد قوله: “تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله برئاسة أركان الجيش”. وأوضح عناد أنه “تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائبًا لقائد العمليات المشتركة”، مؤكدا أنه “تم الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة وسيتم من المرجح الإعلان عنه رسميا قريبا”. وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد أصدر امرًا بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائدًا للقوات البرية. وكشف مصدر مطلع، أمس الأحد، عن اقتراب قيادي بالتيار الصدري من رئاسة جهاز الأمن الوطني. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، بات قريبًا من تولي رئاسة جهاز الأمن الوطني في العراق”.

وكان الزاملي قد التقى في وقت سابق عددًا من القيادات في الشرطة الاتحادية، وبحث معهم عدة أمور وملفات، تخص الأوضاع الأمنية في البلاد. يشار إلى أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، تولى منصب رئيس جهاز الأمن الوطني.

يذكر أن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي سبق له تولي رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية.