PKK يعلن مقتل احد قياديه في غارة جوية تركية

أعلن حزب العمال الكوردستاني PKK، اليوم الاثنين ، مقتل أحد قياديه البارزين في غارة جوية تركية.

وقالت الهيئة القيادية لحزب العمال الكوردستاني ، إن قاسم آنجين عضو اللجنة التنفيذية في PKK قتل في هجوم جوي تركي في 27 مايو/أيار في قرية سفرة بجبل آسوس ضمن حدود ناحية شارباژير (شمال محافظة السليمانية) باقليم كوردستان .

يذكر أن الاسم الحقيقي لـ قاسم آنجين هو إسماعيل نزلك أولو ، وينحدر من مرعش في شمال كوردستان (كوردستان تركيا) وانضم إلى صفوف PKK عام 1989 في أوربا.

وتشن تركيا غارات جوية شبه يومية على مواقع ومقرات للعمال الكوردستاني في المناطق الحدودية داخل اقليم كوردستان في اطار الصراع المستمر بين الجانبين منذ ثمانينات القرن الماضي ، وازدادت عمليات القصف والاستهداف بعد توقف عملية السلام بين الطرفين عام 2015.