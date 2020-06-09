إطلاق سراح 673 نزيلًا في أيار

أعلنت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، امس الاثنين، إطلاق سراح (٦٧٣) نزيلا بينهم 616 من الرجال، و57 من النساء، خلال شهر أيار الماضي. وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء أمام المحاكم”.

وأضاف، أن “ملاكات التسفير ونقل النزلاء، واللجان القانونية، والآليات، والحراسات، والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل”.