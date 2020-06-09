بمشاركة علماء وسياسيين ومغرّدين من 34 دولة

الفضاء الافتراضي ينتفض لنصرة «القدس» ويفضح انتهاكات الاحتلال

اسماعيل طلاي الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:28 ص Faceboo

الفضاء الافتراضي ينتفض لنصرة «القدس» ويفضح انتهاكات الاحتلال

شهد الفضاء الأزرق ومواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأول الأحد، انتفاضة إلكترونية لآلاف المواطنين والمغرّدين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، وعلماء وشخصيات دينية وسياسية وثقافية من 34 دولة، إلى جانب أكثر من 250 مؤسسة عالمية؛ تلبية لنداء ملتقى «القدس أمانتي» لإحياء ذكرى «يوم القدس الإلكتروني». وشهد الفضاء الافتراضي تظاهرات ثقافية ومحاضرات ونقاشات بـ 7 لغات، من مختلف دول العالم، وبثّ منشورات توعوية بـ 12 لغة عالمية؛ بالتزامن مع الذكرى الـ 53 لاحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس. وخُصّص الأحد يوماً للتفاعل الإلكتروني والتغريد على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما نظّمت عشرات الفعاليات على مستوى الدول، تدعو إلى الوقوف مع المقدسيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت الحملة بهدف «تسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لدولة الاحتلال بحق المقدسات والمقدسيين وإيصال معاناتهم عبر الفضاء الإلكتروني، الذي أصبح لغة العالم، وإحياء واجب الدعم والتضامن والنصرة للقدس والمسجد الأقصى، في نفوس المسلمين وأحرار العالم، على أن تبقى الفعالية سنوية تتجدّد في كل 7 يونيو، بأكثر زخم وتفاعل إلى التحرير الكامل».

ورصدت «العرب» تغريدات بلغت مختلفة عبر وسم «لننتصر للقدس»، وافتتح التغريد على هاشتاج الفعالية في الثانية عشر من ليلة الأحد، واستمر حتى منتصف ليل الاثنين، عبر غرف للتغريد. إلى جانب تنظيم محاضرات وملتقيات ومهرجانات افتراضية، تدعو إلى الوقوف مع المقدسيين في مواجهة غطرسةالاحتلال الإسرائيلي.

تفاعل عالمي

وشهدت العديد من الدول، مثل السودان ولبنان وقطر والكويت وتونس والمغرب والدنمارك وبريطانيا وإيطاليا، عشرات من الفعاليات كلها تصبّ في إحياء ذكرى احتلال المسجد الأقصى المبارك، والدعوة إلى نصرته.

وفي الجزائر، عُقد مؤتمر كبير ضمّ الجمعيات والمؤسسات العاملة للقدس والمسجد الأقصى، وشارك فيه آلاف من المشاهدين، بحضور النائب في البرلمان يوسف عجيسة وشخصيات برلمانية أخرى كثيرة. كما شارك الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وفي المغرب، أقيمت ندوة مقدسية استضافت الشيخ رائد فتحي من القدس، كما استمر النشر والتغريد طوال اليوم. وشارك في الفعاليات قيادات حركة التوحيد والإصلاح، وقيادات المرصد الوطني لمناهضة التطبيع أمثال عبدالعزيز الهناوي وغيرهم.

وفي تركيا، أُقيم بثّ مباشر على موجة مفتوحة لمدة ثلاث ساعات، استضاف فيه الملتقى عدداً من رموز القدس والعالم الإسلامي في فقرات منوعة، ومؤتمر إطلاق باللغة التركية وعشرات من اللقاءات المفتوحة مع ناشطين أتراك، وقد شارك فيه المئات من المتابعين والمهتمين.

مشاركة الآلاف

وفي إندونيسيا، نظّمت العديد من الفعاليات أبرزها مؤتمر إطلاق الحملة، وشارك فيه أكثر من 84 مؤسسة أهلية محلية وآلاف المتابعين، وأكثر من 400 متطوع في فعاليات جماهيرية عبر الفضاء الافتراضي، ضمن حملة يوم القدس الإلكتروني العالمي. وبدأت فعاليات الحملة رسمياً بمؤتمر الانطلاق عبر برنامج «زوم» على الفضاء الإلكترروني. وتضمّنت الحملة العديد من الفعاليات، ميّزها التغريدات التي أطلقها آلاف النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّنت تغريداتهم إلى جانب الوسم الرئيس للحملة «للقدس ننتصر»، كتابات وتغريدات تفضح الانتهاكات في مدينة القدس، وقرارات الاحتلال الساعية إلى تهويد المسجد الأقصى؛ بهدف لفت أنظار المجتمع الإندونيسي لما يدور في الأقصى الشريف.

وتخلّل فعاليات الحملة عدد آخر من الأنشطة، كاستضافة شخصيات فاعلة في المجتمع المدني للحديث حول ذكرى احتلال القدس والأحداث الجارية هناك، إضافة إلى أنشطة فنية مميزة، كالعروض الفنية، واستضافة الفرق الإنشادية.

ولاقت الحملة ترحيباً واسعاً في أوساط المجتمع الإندونيسي، ظهر أثره من خلال استجابة الآلاف لفعاليات الحملة، والمشاركة الواسعة للنشطاء، وإعادة التغريد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الهند، عُقد مؤتمر علمائي كبير عبر برنامج «زوم»، بحضور القنصل التركي ومجموعة من العلماء والدعاة في العالم الإسلامي، تابعه الآلاف من المشاهدين، كما غطّته عشرات القنوات الإعلامية، وتم البدء بنشر وسم الحملة ومجموعة البوسترات باللغة الإنجليزية والهندية.

أوروبا في الموعد

وفي كندا، نظّم مهرجان الإنشاد العالمي بمشاركة أكثر من 15 منشداً ومتحدثاً من أكثر من 15 دولة، وتابعه على منصات التواصل الاجتماعي ما يزيد عن مئات الآلاف من مختلف الدول.

وفي أوروبا، عُقد احتفال وملتقى كبير جمع الدول الأوروبية، شاركت فيه مجموعة من الأدباء والمفكرين والناشطين الحقوقيين، إضافة إلى فرقة فنية فلسطينية شعبية. كما أقامت رابطة المرأة الفلسطينية ملتقى حول دور المرأة في الحفاظ على القدس، شارك فيه مئات من الأساتذة والناشطين.

وفي دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا، أُقيم مؤتمر لإطلاق الحملة ضمّ العديد من الرموز العاملة للقدس وفلسطين، جمع المؤتمر 25 مؤسسة واتحادات طلاب الساعة 11 حتى 13، وتم نقله على وسائل الإعلام وشاهده الآلاف من الأشخاص، وبمشاركة 25 مؤسسة في النشر والتغريد على وسم الحملة باللغة الإنجليزية والماليزية في صفحاتهم.

مهرجان إنشادي

أُقيم مهرجان إنشادي خطابي عالمي بمبادرة من المنشد المتألق يحيى حوى، والإعلامي المميز عدنان حميدان، ضمن فعاليات يوم القدس الإلكتروني العالمي.

واستضاف المهرجان مجموعة من المتحدثين المميزين، منهم الدكتور أمجد قورشة، والدكتور رأفت المصري من الأردن، والأستاذة خديجة خويص من القدس، والإعلامية روان الضامن، والشاعر الكويتي أحمد الكندري، والروائي والشاعر الأردني أيمن لعتوم. كما استضاف ثلة من المنشدين المتألقين، وهم المنشد العراقي المميز مصطفى العزاوي، والمنشد الشاب الصاعد محمد كندو من سوريا، والمنشد الفلسطيني كفاح زريقة إقبالاً كبيراً من المشاهدين والمتابعين الذين عبروا عمق ارتباطهم بالقدس والأقصى.

وقد وجّه المشاركون في المهرجان شكراً خاصاً لملتقى «القدس أمانتي» والمؤسسات الشريكة التي نظّمت هذه الفعالية.