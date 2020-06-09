الفنان عايل يحقق الملايين بخطى ثابتة

بعد تحقيق أغنيته العراقية “محتار” ما يقارب ١٢ مليون مشاهدة على اليوتيوب ، أطلق الفنان عايل أغنيته الجديدة بعنوان “بالهموم” والتي لاقت استحسان الجمهور العربي وحصدت أكثر من مليون مشاهدة في أيام قليلة ، الأغنية من كلمات الشاعر عبدالله الربيعي وألحان علي سالم أما التوزيع الموسيقى كان للفنان تراث نمير ، وشارك في تسجيلها عدد من أهم العازفين في الوطن العربي وأشرف على عمليات المكساج الصوتي المهندس سامر سالم

يذكر أن الفنان عايل قدم مؤخرا ألبوم غنائي من إنتاجه بعنوان “واحد غلط” وضم الألبوم ٧ أغنيات متنوعة وتعاون فيها مع عدد من أهم الشعراء والملحنين ، كما يستعد الان لتسجيل مجموعة من الأعمال الفنية التي سوف يتم طرحها على شكل أغان منفردة.

رابط الأغنية على اليوتيوب :