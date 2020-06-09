Posted on by

الفنان عايل يحقق الملايين بخطى ثابتة

Image previewImage preview

الفنان عايل يحقق الملايين بخطى ثابتة

  بعد تحقيق أغنيته العراقية “محتار” ما يقارب ١٢ مليون مشاهدة على اليوتيوب ، أطلق الفنان عايل أغنيته الجديدة بعنوان “بالهموم” والتي لاقت استحسان الجمهور العربي وحصدت أكثر من مليون مشاهدة في أيام قليلة ، الأغنية من كلمات الشاعر عبدالله الربيعي وألحان علي سالم أما التوزيع الموسيقى كان للفنان تراث نمير ، وشارك في تسجيلها عدد من أهم العازفين في الوطن العربي وأشرف على عمليات المكساج الصوتي المهندس سامر سالم

 يذكر أن الفنان عايل قدم مؤخرا ألبوم غنائي من إنتاجه بعنوان “واحد غلط” وضم الألبوم ٧ أغنيات متنوعة وتعاون فيها مع عدد من أهم الشعراء والملحنين ، كما يستعد الان لتسجيل مجموعة من الأعمال الفنية التي سوف يتم طرحها على شكل أغان منفردة. 

رابط الأغنية على اليوتيوب : 

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close