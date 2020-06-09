النائب حسين عرب “يشمر” المليارات بالقناة  بالعراقية !؟

زهير الفتلاوي

يقول المثل العراقي (الجذب المصفط احسن من الصدك المخربط) ويضرب هذا المثل في الدقة والذكاء بعض الناس قد يفقد كثيرا من حقوقه والسبب لانه لم يستطيع تبليغ حجته بصورة دقيقة وذلك لقلة خبرته او لعدم التزامه جانب الدقة ووضع الامور في نصابها الصحيح وتوضيح الحقائق بطريقة تجعل الطرف ألأخر يتفهم ما ما مطلوب او ما حصل بالضبط . النائب حسين عرب عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية قال خلال استضافته في القناة العراقية : ان وزارة العمل وزعت نحو 600 مليار دينار على جميع الشباب العاطلين عن العمل خلال فترة التظاهرات ؟، ولكن النائبة هدى سجاد قالت ان هذه المنحة سرقت ولم يتم توزيعها بشكل كامل على مستحقيها وطالبت رئيس البرلمان التحقيق بسرقة وهدر هذه المبالغ . وقال عرب ان هناك مشروع بناء اسواق ومحلات تجارية لغرض التوزيع على الباحثين للعمل ، فيما قالت النائبة هدى سجاد ان الوزارة استلمت الاموال على اساس توزيع اكشاك للشباب ولكن هذا المشروع لم يرى النور وسرقت الاموال المخصصة له . يبدوا ان النائب حسين عرب لم يحضر جلسات مجلس النواب ولم يسمع بأسئلة النائبة الموجهة الى وزير العمل خلال استضافته في البرلمان في اخر جلسة . النائبة قالت ان هناك صفقات في استقطاع اموال من الرعاية الاجتماعية للضمان الصحي من شركة تابعة للقطاع الخاص وهذا لا يجوز بالقانون وبدون علم المسؤولين ولا دراية لمجلس النواب بهذا العقد ، والنائب حسين عرب عضو لجنة الرعاية الاجتماعية ولا يعلم بملفات الفساد بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، اخذ يسوق الانجازات الورقية فقط . المشكلة ايضا بوجود ثقافة لدى مقدمة البرامج في القناة العراقية وهي تستمع وكأنه الكل استلم تلك المبالغ ولا تقاطع وتقول الحقيقة ان اغلب المستحقين لم يستلموا هذه المبالغ بزمن عبد المهدي ، والكاظمي وهي تفاليس. اصر عرب على تطير الفيالة ، وشمر المليارات ، والفقراء يسمعون به فقط ولم يستلمون ولا دينار الى الان . الذي يروم البحث عن الشهرة والطشه لا يتاجر بمعناة الشعب ويقوم بالكذب والتسويف ويدعى انه تابع وراقب تلك المشاريع ، والتي هي وهمية وتم النصب والاحتيال على المواطنين الفقراء وتبديد الثروات دائما في كل الازمات …. وهناك من الناس من لم يكن ذا حق ولكنه يمتلك صفة الاقناع والمراوغة بالكلام وتغيير الحقائق فيحصل على ما ليس له بسهولة ويسر… ومعنى جذب مصفط…الكلام الكاذب الذي استطاع صاحبه من صياغته بطريقة ذكية ومرّتبة كالطابوق المرصوص على شكل صفوف مرتبة ومنسقة بشكل صحيح… اما (الصدك المخربط ) فهو الكلام العشوائي الغير مترابط والغير مدعوم بالأدلة والبراهين ولا يسند الموضوع بالرغم من ان صاحبة لم يكذب فيه ولكنه لم يلتزم جانب الدقة وتوضيح الحقائق . على النائب حسين عرب ان يقول الحقيقة ويعمل مع هدى سجاد على كشف اين اختفت المليارات .