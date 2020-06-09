تسجيل 1115 إصابة بكورونا و24 وفاة خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة، تسجيل ١١١٥ اصابة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة في بيان انه “تم فحص (٨٩٢٧) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال يوم الاثنين، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣١١٩٨٠)”.

واضاف البيان انه “تم تسجيل (١١١٥) اصابة موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٣٢، بغداد/ الكرخ: ١٩٣، مدينة الطب: ١١٠، النجف: ٥٠، البصرة: ٥٥، السليمانية: ٨٥، اربيل: ١٥، دهوك: ٢، كربلاء: ٤٧، واسط: ١٠٧، كركوك: ١٣، ديالى: ١٨، بابل: ٣١، ميسان: ٨٢، الديوانية: ٣، ذي قار: ٣٨، المثنى: ١٣، صلاح الدين: ١٧، نينوى: ٤”.

وسجلت الوزارة 24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل ٣٨٦ حالة شفاء.

وبهذا اصبح مجموع حالات الاصابات منذ ظهور الفايروس “١٣٤٨١” بينها “٥٥٧٢” حالة شفاء، فيما يرقد في المستشفيات “٧٥٣٩ ” حالة منها ٧٥ في العناية المركزة. كذلك ارتفع عدد حالات الوفاة الى ٣٧٠.

وفي سياق آخر قال الدكتور جواد الديوان، أستاذ علم الأوبئة بكلية الطب في جامعة بغداد، في برنامج تلفزيوني، إن الحظر الشامل “إجراء غير منطقي” لأن هناك مناطق أصبحت موبوءة بالمرض مثل الصدر والشعلة، وهي “غير ملتزمة بالإجراءات بسبب الفقر وانعدام الثقة بين المواطن والدولة”. وأشار الديوان إلى أن ارتفاع الكثافة السكانية وانتقال الفيروس بطريقة أسية، أسهما أيضا في انتشار العدوى وارتفاع عدد الإصابات مؤخرا في العراق.

وشهد العراق خلال الأيام الماضية ارتفاعًا قياسيًا في معدلات الإصابة اليومية بكورونا، إذ بلغت يوم الأحد وحده نحو 1268 إصابة.