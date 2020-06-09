حكومة ذي قار تنصاع لمطالب المتظاهرين وتُطلق حملة تغييرات إدارية

ذي قار / حسين العامل

أعلنت الحكومة المحلية في ذي قار يوم الاثنين ( 8 حزيران 2020 ) الشروع بتنفيذ حملة تغييرات إدارية شاملة لمدراء الدوائر الحكومية ، وفيما أصدرت خمسة قرارات عاجلة بإعفاء وتكليف قائممقامين اثنين وثلاثة مدراء دوائر ،

أعرب المتظاهرون عن ترحيبهم بإجراءات الحكومة المحلية وقرروا تعليق مسيرة جماهيرية كان من المقرر انطلاقها يوم ( الاثنين ) وذلك لغرض منح إدارة المحافظة فرصة للمضي بتنفيذ حملتها ، محذرين في الوقت ذاته من التلكؤ في تحقيق مطالب المتظاهرين.

وقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي في رسالة متلفزة وجهها لأهالي محافظة ذي قار والمتظاهرين واطلعت عليها المدى إن ” إجراءات إقالة عدد من مدراء الدوائر قد تمت المباشرة بها وستتواصل لتشمل جميع المدراء الذين يثبت التقييم الإداري عدم كفاءتهم”، مبيناً أن ” الحكومة المحلية بإدارتها الجديدة جاءت من أجل التغيير وتتبنى برنامجاً بتوقيتات محددة لتحقيق ذلك”.

وأضاف الوائلي أن ” إدارة المحافظة تُطمئن جميع أبناء محافظة ذي قار ولاسيما المتظاهرين وتؤكد لهم أن المحافظة أمانة في أعناق الجميع وإنها جادة في إيجاد الحلول للمطالب المشروعة بما ينسجم مع الحق والقانون”، وأردف ” أنا متيقن أن إخوتنا المتظاهرين هم مُنصٍفون ويسعون الى تغيير حقيقي وجذري يخدم المحافظة”.

ومن جانبهم أكد متظاهرو محافظة ذي قار في بيان تُلي في ساحة الحبوبي واطلعت عليه المدى إن ” الجهود والدماء لن تضيع ما دام للحقوق مُطالب ، فالقرارات التي اتخذتها ونفذتها الحكومة المحلية هذا اليوم ما هي إلا تلبية لمطالب المتظاهرين السلمية ووفاء لدماء الشهداء الزكية “، وأضاف أن ” المتظاهرين سيبقون على ذات الإصرار لتنفيذ جميع المطالب وسيكون هناك تصعيد في حال تأخر تنفيذ بقية المطالب”.

وأشار البيان الى أن ” ثوار ساحة الحبوبي قرروا تعليق المسيرة الجماهيرية المزمع انطلاقها يوم الاثنين وذلك لمنح محافظ ذي قار فرصة لتنفيذ الوعود التي قطعها بإعفاء المدراء كافة”.

هذا وأصدر محافظ ذي قار ناظم الوائلي يوم الاحد ( 7 حزيران 2020 ) جملة من القرارات الإدارية تضمنت الموافقة على إعفاء وتكليف خمسة من القائممقامين ومدراء دوائر إذ قرر قبول طلب إعفاء قائممقام قضاء البطحاء عدي سعود كزار من منصبه وإحالته على التقاعد بناءً على طلبه وتكليف عبد الله حامد عبد الله بدلاً عنه ولحين البت من قبل مجلس الوزراء في اختيار أحد الاسماء المرشحة لإشغال المنصب.

وتكليف أحمد كامل صالح بإدارة قائممقامية قضاء الشطرة لحين اختيار أحد الاسماء المرشحة من قبل مجلس الوزراء.

كما شملت القرارات إعفاء رئيس هيئة الاستثمار وكالة محمد تركي الركابي وفتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الهيئة ، وإعفاء مدير دائرة الماء أكرم سالم مدلول من منصبه وتكليف حيدر كريم رزاق بدلاً عنه لإدارة الدائرة وكالة ، فيما تم تكليف أحمد محمد عبد لإدارة مديرية الطرق والجسور وكالة لحين تكليف مدير بالأصالة.

وفي ذات السياق تظاهر العشرات من أهالي قضاء الرفاعي ليلة يوم الاحد للمطالبة باختيار قائممقام جديد خلفاً للقائممقام المستقيل، وردّد المتظاهرون هتافات تطالب بتطهير المؤسسات الحكومية من الفاسدين وتدعو للتعجيل بالإصلاح الإداري ، فيما قام عدد من المتظاهرين بقطع احد الشوارع الرئيسة داخل القضاء بالإطارات المحترقة.

ومن جهة أخرى أكد مصدر أمني في قيادة شرطة ذي قار انفجار عبوة ناسفة في ساعة متأخرة من ليلة الاحد / الاثنين وسط الناصرية ، مبيناً أن الانفجار استهدف دار رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري ، وتسبب بأضرار مادية بسيطة من دون تسجيل خسائر بشرية، مؤكدا أن القوات الامنية فتحت تحقيقاً بالحادث وسيجري الاستعانة بكاميرات المراقبة الخاصة بالدار المستهدفة.

يشار الى أن سبعة مدراء دوائر قدموا استقالات أو طلبات إعفاء من مناصبهم خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي وذلك نتيجة ضغط التظاهرات الشعبية الهادفة لتطهير المؤسسات الحكومية والإصلاح الإداري وشملت الاستقالات وطلبات الإعفاء مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري ومدير بلدية الناصرية قحطان عدنان ، بينما تقدم مدير دائرة الطرق والجسور المهندس عادل عبد الأمير بطلب إعفائه من منصبه وكذلك فعلت مديرة مستشفى سوق الشيوخ الصيدلانية عاتقة جياد كاظم ورئيس هيئة استثمار ذي قار محمد تركي ومدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة ذي قار عبد الأمير صبري، فيما قرر محافظ ذي قار ناظم الوائلي إعفاء المهندس ناظم ناصر من منصبه كمدير لبلدية الشطرة بناء على طلبه، وتكليف المهندس محمد جواد بإدارتها ، لحين اختيار مدير بديل.

هذا وشهدت محافظة ذي قار خلال الأيام القليلة المنصرمة تصعيداً واسعاً في الفعاليات الاحتجاجية والتظاهر والاعتصام أمام الدوائر الحكومية واقتحام بعضها لغرض الضغط على مدراء الدوائر لتقديم استقالاتهم وقد شملت التظاهرات دوائر الصحة والبلدية والتربية والمرور فضلاً عن ديوان محافظة ذي قار.

وكان ناشطون في محافظة ذي قار أكدوا يوم الأحد ( 7 حزيران 2020 ) تواصل تظاهرات الضغط على مدراء الدوائر لغرض تحقيق الإصلاح الإداري وتطهير المؤسسات الحكومية من المدراء الفاشلين والفاسدين والذين يدينون بالولاء للأحزاب السياسية على حساب مصلحة المحافظة ، وفيما أسفر ضغط المتظاهرين عن تقديم سبعة مدراء استقالاتهم وطلبات إعفاء ، أعلن محافظ ذي قار عن تشكل لجنة للحوار مع المتظاهرين لغرض تحقيق ما يخدم الصالح العام.

وكان المئات من الناشطين وأهالي محافظة ذي قار تظاهروا يوم الاربعاء ( 3 حزيران 2020 ) أمام المستشفى التركي بالناصرية للمطالبة بافتتاحه ومحاسبة الشركة المنفذة والجهات الأخرى التي تسببت بتأخير إنجازه على مدى 11 عاماً، ملمحين الى وقوف شخصيات متنفذة وجهات مستفيدة من واردات المستشفيات الأهلية وراء تأخر إنجاز وافتتاح المستشفى المذكور.

يذكر أن ذوي شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار دعوا مساء يوم الاحد ( 17 أيار 2020 ) القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل لتسليم الفريق جميل الشمري والضباط المتهمين بقتل أبنائهم الى القضاء وذلك لتورطهم بارتكاب مجزرة جسر الزيتون التي استشهد وأصيب فيها أكثر من 145 متظاهراً ، وفيما طالبوا بتغيير رئيس محكمة استئناف ذي قار ، أمهلوا الحكومة المحلية مدة أسبوعين لتنفيذ مطالبهم .

ويبلغ إجمالي ضحايا تظاهرات ذي قار من ( 1 تشرين الأول 2019 وحتى الآن) ، نحو ( 121 شهيداً وأكثر من 2700 جريح وما يزيد على 600 متظاهر معتقل أطلق سراح معظمهم ، فضلاً عن تضرر 68 مؤسسة ومنزل وعجلة.