صوت أميركا: داعش أخطر من كورونا في المناطق المتنازع عليها

ترجمة/ حامد احمد

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق والارتفاع الأخير في عدد الحالات المسجلة، تساءل العراقيون أيهم أكثر خطورة العدو الجديد المميت المتمثل في فايروس كورونا أم العدو القديم المألوف المتمثل في داعش؟

ووجد العديد من العراقيين في الأسابيع الأخيرة أن داعش أكثر فتكًا من كوفيد -19، خاصة في المحافظات الشمالية المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وأعلن العراق عن أول حالة إصابة بالفيروس في أواخر شباط الماضي، وأبلغت وزارة الصحة في البلاد بعد ايام عن 13 حالة وفاة بسبب الفيروس في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى المتنازع عليها، فيما كانت عمليات قتل المدنيين والقوات الأمنية المبلغ عنها على يد داعش في تلك المحافظات، وصلت إلى 50 شخصًا على الأقل.

ورغم ان فايروس كورونا معدٍ وانتشر كثيرا في جميع المحافظات بسرعة، إلا ان هشام الهاشمي، خبير الإرهاب في مركز السياسة العالمية في بغداد يقول: “اليقين، داعش أقوى هنا”. واضاف: “في بعض هذه المناطق، لا توجد قوات أمن سواء تابعة لحكومة بغداد أو لحكومة كردستان”.

ولمنع انتشار الفيروس التاجي بشكل أكبر، فرضت السلطات العراقية حظرًا صارمًا، ومنعت حركة المرور “غير الضرورية” والتجمعات العامة والشركات على الصعيد الوطني. وقد أسفرت هذه القيود عن نتائج جيدة، إلا أن الوضع تغير في ايار حيث شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة، عندما خففت الحكومة حظر التجول.

وحتى يوم الاحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ١٢٣٦٦ حالة اصابة بكورونا.

وبينما يكافح العراق لاحتواء الموجة الجديدة للفيروس المعدي، يبدو أن المناطق المتنازع عليها هي الأقل عرضة لهذه الموجة.

ويرجع بعض الخبراء، ان الإغلاق الصارم لا يحد من حركة السكان في المنطقة.

وفي عام 2014، عندما سيطر داعش على الموصل في هجوم كبير، سيطرت البيشمركة على المحافظات الشمالية بعد أن تخلت وحدات الجيش عن مواقعها، إلا أنها أٌجبرت على الخروج في تشرين الاول عام 2017 عندما عاد الجيش الى المناطق المتنازع عليها.

ويسيطر الجيش وقوات الحشد الشعبي الآن على المناطق الحضرية، لكن معظم التضاريس الريفية على طول سلسلة جبال حمرين لا تزال أرضا محظورة.

وتشير مصادر المخابرات المحلية إلى أن ما يصل إلى 3000 مقاتل من داعش قد يستخدمون هذه المنطقة كمعقل حيث يختبئون ويتدربون ويخططون للهجمات.

ومع تحول انتباه العراق إلى حد كبير إلى محاربة فيروس كورونا الذي بدأ يتنشر بكثافة، يحذر الخبراء من أن داعش يواجه ضغوطًا أقل في الأراضي المتنازع عليها ومستعد لإعادة تنظيم خلاياه النائمة.

وبالرغم من أن داعش لم يعلن مسؤوليته عن كل حادث في المنطقة، إلا أنه تبنى الهجمات الرئيسة، بما في ذلك سلسلة من الهجمات المنسقة في ايار الماضي والتي أودت بحياة ما يقرب من اثني عشر من أعضاء قوات الحشد الشعبي.

وفي تسجيل صوتي صدر في أواخر الشهر الماضي، شجع المتحدث باسم داعش أبو حمزة القريشي مقاتلي التنظيم والمتعاطفين معهم على زيادة أنشطتهم ضد أهداف الحكومة.

وقال محسن دوسكي، عضو اللجنة الأمنية في برلمان اقليم كردستان: “خلال الشهرين الماضيين، كانت أنشطة داعش تحدث بشكل شبه يومي”.

وأوضح: “لا يوجد حاكم في تلك المنطقة، عودة البيشمركة إلى المنطقة كانت ضرورية لاستعادة الاستقرار وضمان هزيمة دائمة لتنظيم داعش”، وتابع: “العراق لا يستطيع السيطرة عليها ولا يسمح للبيشمركة بالعودة اليها”.

لكن الحكومة الاتحادية تقول إن أمن المناطق الحضرية في المحافظات لا يزال تحت السيطرة إلى حد كبير، كما أرسلت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي تعزيزات من قوى الأمن الداخلي إلى كركوك لمواجهة فلول داعش.

وأكد بعض مراقبي العراق أن تصاعد الهجمات على المناطق المتنازع عليها لا يعني عودة الخلافة المادية لداعش، ومع ذلك، فإنهم يحذرون من أن التنظيم يمكن أن يزيد من التوترات العرقية والطائفية.

وبحسب ديفيد بولوك، خبير الشؤون الكردية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن الستراتيجية الأكثر ديمومة لهزيمة داعش في المنطقة تتطلب من بغداد وأربيل التوصل إلى حل وسط بشأن المنطقة وتوحيد قواها ضد التنظيم.

وقال إن وجود القوات الأميركية يوفر فرصة لكلا الجانبين للتوصل إلى حل، مضيفا: “عاجلًا أم آجلًا، ستبدأ القوى الخارجية في الابتعاد تدريجيًا عن هذا مما يقلل من وجودها ودعمها لذا عليك الاستفادة من ذلك أثناء وجودها هناك”.

عن: صوت أميركا