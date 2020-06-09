ضرورة إعادة النظر في رواتب التقاعد البالغة الخمسين مليونا 

بقلم مهدي قاسم

في البداية يجب القول أن المفهوم المعاصر لما تسمى بالمناصب السيادية ابتداء من منصب رئيس الجمهورية و فيما تحت نزولا ، في كل ذلك يعني أن شاغلي هذه المناصب العليا ما هم في الحقيقة سوى موظفين فحسب و لا يختلفون عن باقي الموظفين العاديين إلا بالدرجة الوظيفية فقط ، على الأقل ، هذا ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية الحقة والمجتمعات المتقدمة ، حيث لا يوجد تفضيل أحد على الآخر لا بالامتيازات ولا بالرواتب التقاعدية الضخمة ـ إنما حسب مدة الخدمة و تحديدا على أساس قدر استقطاعات التقاعد المدفوعة طيلة مدة الخدمة ، إذ مثلما ذكرنا في مقال سابق لنا مؤخرا أن ميزانية أو خزينة صندوق التقاعد العام تتكون وتتجمع أصلا ــ كرأسمال ـــ من مجمل استقطاعات التقاعد المدفوعة مسبقا لهذا الموظف أو ذلك المستخدم أو العامل ، و أنه بالتالي عندما يتقاعد يستعيد ما دفعه من خلال سنوات الخدمة الطويلة ..

غير أن ما يقبضه عدد كبير من رؤساء الجمهورية ونوابه و رئيس مجلس النواب ونوابه ، و كذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة ونوابه و هذا ينسحب أيضا على رئيس مجلس القضاء ونوابه في حالة الإحالة ، فضلا عن باقي الدرجات الخاصة فإن ما يقبضون من راتب تقاعدي ضخم جدا يتجاوز الخمسين مليونا ــ حسب المعلومات و الوثائق المنشورة في صحف ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي ــ يعتبر باطلا و ظلما ، وطبعا ، بدون أي وجه حق ، لأنهم لم يخدموا إلا بضع سنوات فقط ، ولكن حتى لو خدموا ــ افتراضا ــ لمدة عشرين سنة فحينذاك أيضا لا يستحقون كل هذا التقاعد الهائل والضخم ، غير أن ما حدث هو أن عصابة اللصوص المتدّينة و الطاهرة جدا جدا في المنطقة الخضراء قد قرروا استغلال مجلس النهّاب العراقي وسيلة تمرير و شرعنة قراراتهم السياسية للحصول على مثل هذه الامتيازات غير المشروعة قطعا ، والتي تعتبر فريدا من نوعها في جميع أنحاء العالم ، أي بمعنى من المعاني أنها تُعد قرصنة لصوصية مشرّعنة ضد الحق و العدل ، و ذلك استغلالا لفرص الظلم والباطل السانحة بعد سقوط النظام السابق وماتلى ذلك من هيمنة اللصوص الإسلاميون على السلطة ومصادر المال العام ، و بما أن الأمر هو كذلك ، فيجب تشكيل لجنة حكومية ــ على قانونية ــ على مالية ذات اختصاص باشتراك هيئة التقاعد العام ، بهدف إعادة النظر في شرعية هذه الرواتب التقاعدية الضخمة ، وتاليا اتخاذ قرار حاسم بتخفيضها بشكل كبير جدا ، بحيث لا تتجاوز حدود ثلاثة أو خمسة ملايين فقط ، و ذلك استجابة ليس لمقومات الحق والعدل إنما لإرادة أغلبية الشارع العراقي الذين يشعرون بجرح عميق بمشاعرهم وأحاسيسهم بالعدل بسبب هذه الرواتب التقاعدية الضخمة و غير المشروعة إطلاقا ..