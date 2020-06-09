وزارة الهجرة تكشف عن حالة اصابة بفيروس كورونا لنازحة في مخيم آشتي بالسليمانية

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين تفاصيل عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد 19″ اليوم الثلاثاء في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” تم اكتشاف حالة اصابة بفايروس كورونا في مخيم آشتي للنازحين بمحافظة السليمانية لإمرأة نازحة من محافظة صلاح الدين – يثرب تبلغ من العمر ٤٩سنة مصابة بداء السكري ” ، مبينا ان عدد افراد عائلتها ٦ والملامسين لها ١٧ بحسب التقرير الصادر من الجهات المختصة في المحافظة .

واضاف جهاكير انه تم اتخاذ التدابير والاجراءات الفورية والمنع من الدخول والخروج من والى المخيم للحد من انتشار الفايروس ، موضحا انه سيتم تزويد النازحين المتواجدين في المخيم جميعا والبالغ عددهم ٩٣٢٨ فردا بالكمامات الاضافية من مخازن قسم محافظات اقليم كوردستان التابع للوزارة في محافظة اربيل ، مؤكدا انه تم تزويدهم بالحصة الشهرية المقررة من السلات الغذائية والصحية يوم امس الاول .

وأشار إلى ” اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع دائرة صحة السليمانية لأخذ مسحات ونقل المريضة وعزل الملامسين ” ، مطالبا الجهات المختصة بإغلاق المخيم وتقليل الحركة بداخله حسب الخطة الوطنية المتبعة وبالتنسيق بين وزارة صحة الاقليم والداخلية وجميع الجهات المعنية .