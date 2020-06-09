وزيرة الهجرة ايفان فائق يعكوب تباشر مهام عملها في الوزارة وتعقد اجتماعاً موسعاً بوكيل الوزارة و…

وزيرة الهجرة ايفان فائق يعكوب تباشر مهام عملها في الوزارة وتعقد اجتماعاً موسعاً بوكيل الوزارة والمدراء العامين ومسؤولي الادارات الوسطى

تسلمت السيدة إيفان فائق يعكوب حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين من الوزير السابق السيد نوفل بهاء موسى ، اليوم الاثنين السابع من حزيران 2020

وجرت مراسم التسليم والتسلم في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، بحضور وكيل الوزارة السيد جاسم العطية والسادة المدراء العامين وعدد من المسؤولين ومدراء الادارات الوسطى في الوزارة

وتمت خلال المراسم مناقشة أهم النشاطات والانجازات التي حققتها الوزارة فضلاً عن المهام التي من المؤمل أن تقوم بها الوزارة تجاه فئات عنايتها خلال المرحلة المقبلة

وعقدت السيدة الوزيرة اجتماعاً موسعاً بحضور الوزير السابق ووكيل الوزارة والمدراء العامين ومسؤولي الادارات الوسطى للتعرف على اختصاصاتهم ونبذة مختصرة عن عمل كل منهم ، موضحة خلال الاجتماع ان ” نهج الوزارة وما يمكن ان نحققه ونتقدم بسببه ومن خلاله لن يكون الا بتظافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد”.

واشارت يعكوب الى :” ان الوزارة ينبغي لها ان تحقق انجازات بمستوى المسؤولية في بناء دولة المؤسسات وخدمة فئات عنايتها من النازحين والمهجرين والمهاجرين والعائدين الذين عانوا الامرين والذين يستحقون العيش بحرية وكرامة متمتعين بكافة حقوقهم المشروعة”.