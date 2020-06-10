اذا بعد أشارات تدعوا للتفكير شرط ان لايكون المسؤول طيرا بل من العصافير

د.كرار حيدر الموسوي

✏ أذا كان الفاسدون المتغلغون في مؤسسات الدولة يخفون عنكم أيرادات الدولة الحقيقية ، فنحن كشعب آثرنا مساعدتكم وكنا لهم بالمرصاد لكشف مواطن الفساد وهدر المال العام ..

فبدل الأستدانة والبحث عن حلول مرتبكة ومستعجلة وغير مدروسة لحل مشكلة الأزمة الأقتصادية والمالية في العراق وأغراق العراق في ديون ﻻسبيل للعراق الفكاك منها ، مادام المفسدون يمرحون في مؤسساته ، لذا فعليكم أولا” بتصحيح مسار السياسات المالية للحكومات السابقة وتلاعب مسؤوليها بمقدرات الوطن وعائدات الدولة ، بدءا” من تصحيح العلاقة مع أقليم كردستان وسيطرة الأحزاب بكافة طوائفه على موارد مداخليه المالية ..

وبدل من أغراق المواطن العراقي بديون خارجية وداخلية ، ذهبت أموالها ولازالت تذهب لجيوب الفاسدين ..

فلقد بحثنا لكم في بعض منافذ الهدر والسرقات الممنهجة ونود أن نلفت نظركم الى الأيرادات الضخمة والمهولة المخفية في داخل العراق ..

فنحن كشعب وأنتم نعلم علم اليقين أن وزارة النفط العراقية تزود مصافيه بمليون برميل نفط يوميا وهذا ماذكره أكثر من مسؤول ولاسيما النائب عدنان الزرفي بوثائق في أحدى مقابلاته التفزيونية ..

طبعا هذا النفط يكرر داخل المصافي ويحول برميل النفط الى 100 لتر بنزين أو 100 لتر كاز أويل تزود به محطات الوقود فيصبح :-

ال 1،000،000 برميل نفط × 100 لتر بنزين أو كاز = 100،000،000 مئة مليون لتر بنزين أو كاز

📌 يباع اللتر الواحد من البنزين العادي جدا والكاز في الداخل العراقي ب 450 دينار .

📌 أذن فأن وارد الدولة من المشتقات النفطية (بنزين – كاز) فقط يوميا :

100،000،000 لتر × 450 دينار = 45,000,000,000 مليار دينار يوميا .

📌 ويكون واردها شهريا :

45,000,000,000 مليار دينار × 30 يوم = 1,350,000,000,000 تريليون دينار شهريا .

📌 ويصبح واردها من المشتقات النفطية سنويا :

1,350,000,000,000 تريليون دينار × 12 شهرا =

16,200,000,000,000 تريليون ومئتي مليار دينار سنويا واردات العراق من المشتقات النفطية (البنزين والكاز) فقط .

فأين يذهب هذا المبلغ المهول المخفي والذي يتجاهله جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارتي النفط والمالية وغالبية النواب والمسؤولين ، أذ أن جميعهم لم يتجرأ على فتح هذا الموضوع بتاتا ، هذا المبلغ يارئيس مجلس الوزراء وياوزير المالية كافي لتسديد رواتب جميع موظفين العراق من الدرجة الاولى الى الدرجة العاشرة لمدة سنتين ..

فهل لديكم الجرأة على مصارحتنا وأخبارنا عن هذا المبلغ المهول الى أين يذهب ..

هذا ناهيكم عن عائدات الغاز وبنزين الطائرات والنفط الأبيض والنفط الأسود ..

وناهيكم عن الإيرادات غير النفطية التي تغطي رواتب الموظفين لسنوات وتوفر الخدمات لجميع المدن والمحافظات وقطاعات الدولة ؟؟

فأما آن الأوان أن تصارحوا شعبكم بشفافية عن موارده المالية المفقودة والأصح (المنهوبة) والتي تنهبها الأحزاب بواسطة عمالهم في مؤسسات الدولة نعم عمالهم ولا أقول مسؤولين ، فالكل يسأل وينتظر منكم الأجابة :-

1) أين أيرادات الهيئة العامة للضرائب ؟!

2) أين أيرادات وزارة الأتصالات وشبكات الهاتف النقال ؟!

3) أين أيرادات هيئة الأتصالات وشبكات الأنترنت ؟!

4) أين أيرادات المنافذ الحدودية ودوائر الكمارك في جميع المنافذ ؟! وبدورنا نسأل لماذا يفتح في كردستان 24 منفذ حدودي لم يدخل الدولة منها دينار واحد ، في حين تغلق في الوسط والجنوب بداعي الخوف من أنتقال وباء فيروس كورونا ؟!

5) أين أيرادات المطارات والخطوط الجوية العراقية ؟!

6) أين أيرادات أمانة بغداد ؟!

7) أين أيرادات دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق ؟!

8) أين أيرادات دوائر المرور العامة ؟!

9) أين أيرادات وزارة الكهرباء ؟!

10) أين أيرادات دوائر الماء والمجاري في عموم العراق ؟!

11) أين أيرادات وزارة الصحة ؟!

12) أين أيرادات البلديات في عموم محافظات العراق ؟!

13) أين أيرادات وزارة الزراعة ؟!

14) أين أيرادات وزارة الموارد المائية ؟!

15) أين أيجارات عقارات الدولة ؟!

16) وأين أيرادات سفن وبواخر نقل النفط ؟؟

١٧)أين تذهب عوائد الفوسفات والكبريت والغاز والسيزيوم والذهب والألمنيوم والبتروكيماويات الثالث والثاني والأول وهناك معادن يتم بيعها دون ان تذكر وهناك سبق وان قلت توجد ارقام فلكية من الخيرات داخلية وخارجية أين عوائدها وقد تصل بالواردات الى ٤٥٠ مليار دولار سنويا ولكن سرقاتهم تنخر بالجسد العراقي

فالعراق دولة حباه الله بالغنى وتعدد الموارد وليس دولة على الهامش ، فبوارداته الداخلية يمكن أن يتخطى أعظم الأزمات التي تمر بها البلدان ويعيش جميع أبناءه بكرامة وبحبوحة

آن لكم أيقاف هدر أموال العراقيين في كل من :-

1) مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي فخسائر العراق السنوية منه تقدر ب 4 مليار دولار ..

2) ضياع مليارين دولار سنويا في كوميشنات وزارة التجارة …

3) موازنات الوقفين الشيعي والسني المهولة

1.سبع مليارات يغركن بالماي وضحكنا…

2.بسكت ابو التمر ب 240 مليون وضحكنا…

3.(27) مليار حامض حلو ومسقول وضحكنا…

4.نعال لاستيك ب 35 ألف وضحكنا…

5.لقاح ب 180 مليار وضحكنا…

6.خوذة طيار ب 15 مليون وضحكنا…

7.بواسير ب 57 مليون وضحكنا…

8.حفاظات ب ملايين وضحكنا

9.عمليه تجمليه(خاصه) لزوجة نائب ب 150 مليون وضحكنا…

10.بناء صحيات مدرسه ب 345 مليون وضحكنا …

11.سيارات ميتسوبيشي الوحده ب 99 مليون ضحكنا…

12.تصليح ( وليس ) شراء كابسة نفايات ب 96 مليون ضحكنا وهي قيمة الجديده 31 مليون…

13.ارصده موبايل لوزير التربيه ب 496 مليون وضحكنا 14شراء نبك ب 90 مليار وضحكنا…

15..ثوم ب 19 مليار وضحكنا…

16.تقاعد عجيل الياور 63 مليار وضحكنا…

17. 44 ترليون للرئاسات الثلاث وضحكنا…

18…526 مليار مصاريف جاي وكهوه وضيافة لرئاسة الوزراء وضحكنا…

19..كل عائلة برفحاء تاخذ 20 مليون وضحكنا…

20..كل سجين سياسي 80 مليون وضحكنا…

21.بس تصليح سيارات نائب رئيس الجمهورية ب ٧٩ مليون اضحكوا…

22.حنطاتنا 752 طن انباگن زوز ويگولون اكلنهن الحمامات هم ضحكنا…‼️

وبعد وبعد وبعد وهم نضحك ونضحك …⁉️

نضحك على واقعنا وكذبهم علينا وهمه هم يضحكون علينه وكل رقم يطلع نروح نسوي نكات ونضحك وهمه يضحكون علينه ويبوگون بينه ‼️

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وزن حبة القمح عالميا يتراوح بين 40 ملغرام الى 50 ملغرام,أي ان متوسط وزن الحبة هو 45 ملغرام,وعند تحويلها للكيلوغرام يكون متوسط وزن حبة القمح هو 0.000045 كيلوغرام,عند تقسيم 1كيلوغرام على وزن حبة القمح الواحدة ، سيظهر لنا عدد حبات القمح في الكيلوغرام الواحد,

0.000045 = 22,222 حبة قمح في الكيلوغرام الواحد.

لو افترضنا ان كل طير حمام يأكل حبة قمح واحدة كل ثانية وبدون توقف .. وبما أن الساعة الواحدة هي 3600 ثانية فأنه :

22,222 3600 = 6.17 ساعة .

هذا يعني ان كل طير حمام يحتاج 6.17 ساعة لكي يستطيع اكل كيلوغرام واحد ، بشرط ان يأكل طوال هذه المدة بدون توقف وبمعدل حبة قمح واحدة كل ثانية .

ولأن المحصول الذي اكله الحمام هو 750 طن ، أي 750,000 كيلوغرام ، فهذا يعني اننا نحتاج الى 750 الف حمامة تتفق على مكان وزمان المحصول ، وتضربه #ضربة_رجل_واحد ولمدة 6.17 ساعة ، وتأكل بطريقة ديناميكية بمعدل حبة قمح لكل ثانية وبدون أي ( جرّة نفس ) طارئة أو تهديد من حارس طاريء .

أما إذا افترضنا أن الحمام قد أجهده تعب السفر للمحصول ، وقرر تقليص فترة الاكل لثلاث ساعات ونيف ( بدون توقف ) ، فهذا يعني اننا نحتاج الى مليون ونص حمامة ، لمسح المحصول من على وجه الأرض, هذا يعني أنّ كل #مطيرچية العراق كانوا لحظتها في حالة طواريء ، ولكانَ عدد المبلغين عن الحمام المفقود اكثر بكثير من عدد المبلغين عن فقدان المحصول ….وهذه الدراسة والبحث اجريت على الطائر الاشعل .