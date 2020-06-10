الصحة العالمية: قد يتحول العراق لمركز الوباء في الشرق الأوسط

أعلنت الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، تجهيز ثلاثة آلاف سرير في معرض بغداد لحجز المصابين بالجائحة، مشيرة إلى استمرار موجات كورونا حتى الشتاء.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية أدهم اسماعيل أمس الثلاثاء إن “المواطن العراقي لا يزال يشكك بوجود فايروس كورونا بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات ،مبيناً أن“القرارات المتخذة خلال الفترة الماضية كانت صحيحة ،لكن الشدة في التطبيق كانت بسيطة، وسيبقى تمديد حظر التجوال للسيطرة على الوباء”.

وأضاف أن “الإجراءات التي اتخذت في أثناء الحظر الجزئي لم تطبق بشكل صحيح ونحتاج الى إجراءات صحية وأمنية، مشيراً إلى أن”إجراءات وزارة الصحة صحيحة في كيفية احتواء الوباء ،لكن المواطنين غير ملتزمين بشروط الوقاية وتشكيك الآخرين بحقيقة الفايروس”.

وأشار إسماعيل، إلى أن “انهيار النظام الصحي سينعكس على الزيادة في تسجيل الإصابات كما ستتخطى إيران وتركيا هذا ويصبح العراق مركز الوباء الجديد في الشرق الأوسط في حالة عدم التزام المواطنين بالوقاية”، لافتاً إلى أن”الموجة الثانية في العراق وإيران والعالم ليست هي الأخيرة من كورونا، وستستمر الموجات حتى الشتاء المقبل على أقل تقدير بسبب عدم التوصل الى علاج أو لقاح له”.

وأوضح، أن”منظمة الصحة العالمية تقدم توصيات فقط وما يطبق على الأرض مسؤولية الدولة وليست مسؤوليتنا،بالإضافة الى تقديم نصائح صحيحة”.

وبين إسماعيل أن “الإصابات من دون أعراض غير دقيق لأن أعراض كورونا واضحة وأن الحالات القادرة على التنفس لوحدها تكون إصابتها طفيفة لكنها معدية على عكس ممن هم مناعتهم ضعيفة”.

من جهتها كشفت وزارة الصحة عن وضع خطط للحجر المنزلي. ونقل عن وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي قوله: “إن الوزارة وضعت خططاً للحجر المنزلي في حال عدم اكتفاء الأسرة في المستشفيات”. وأوضح الجميلي “وجود زيادة في الأسرة في الوقت الراهن في بغداد والمحافظات “.

وأشار إلى أن “الحظر الجزئي أو الكلي يناقش في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من عدة جوانب وهناك متطلبات لوزارة الصحة ثبتها الوزير حسن التميمي بضرورة ارتداء الكمامة ومنع التجمعات والتزاور”.

وأفاد بأن”جهود الوزارة متواصلة مع الجهات العالمية ومنظمة الصحة العالمية والجهات الداخلية للحد من انتشار الفايروس”

فيما قدمت أستاذة عراقية متخصصة في علم المناعة والفيروسات، توصيات إلى وزارة الصحة وخلية الأزمة الحكومية لاحتواء أزمة فايروس “كورونا”.

وقالت الأستاذة في جامعة بغداد رغد السهيل في توصياتها التي أرسلت نسخة منها إلى المدى ، إن “من واجبنا العلمي رفع هذه التوصيات الى الجهات المعنية في وزارة الصحة، نظراً لما تتعرض له البلاد من خطر الجائحة”.

ونصت التوصيات على مايلي:

أولاً: العلاج واللقاح عن طريق البلازما

إن هذه الطريقة التي بدأت وزارة الصحة باستخدامها معروفة وقديمة ولها فوائد، لكننا نوصي باستخدامها كلقاح مؤقت إلى الكوادر الطبية المهددة بالخطر أكثر من غيرها، ونرى ارتفاع الإصابات بينهم يومياً، حيث أن فائدة البلازما المنقولة من المرضى المتعافين إلى غير المصابين تكون أنفع كلقاح مؤقت من استخدامها كعلاج للمصابين.

نوصي باستخدام البلازما للمرضى ممن هم في بداية الأعراض ولم يصلوا بعد لمراحل متقدمة، لأن انتشار الفايروس وحدوث المضاعفات لن توقف البلازما وتظل فؤائدها محدودة للغاية مقارنة مع المرضى ممن هم ببداية الأعراض.

نوصي باختيار البلازما ممن تعافوا من المرض ممن لديهم تركيز عالي من المضادات، فبعض الذين تشافوا من المرض تركيز المضادات في دمهم يكون قليلاً ولذا لن تنفع عملية نقل البلازما إلى الآخرين.

ثانياً: فيتامين دال:

نظراً لما لفيتامين دال من أهمية لتنظيم عمل الجهاز المناعي ونظراً لقدرته على السيطرة على cytokine storm التي تسبب المضاعفات الخطيرة للمريض، وبالتالي الوفاة نوصى بفحص مستويات هذا الفيتامين عند المرضى، وتقديم جرعات ملائمة للمريض حسب حالته ووضعه الصحي في مرحلة بداية المرض لمنع أي مضاعفات أخرى.

ثالثًاً: نوصي الوزارة بالنظر إلى موضوع البلازما وفيتامين دال معاً للمرضى وللكوادر الصحية بجرعات مناسبة كل حسب حالته الطبية.