حجر بلدة اقصى شمال اربيل بعد ظهور 20 إصابة بفيروس كورونا فيها

فرضت السلطات المحلية في إقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، حظراً صحياً على بلدة جومان (اقصى شمال أربيل) بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا فيها ، كما حذرت من أن الأوضاع تزداد سوءاً في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الايام القليلة الماضية ـ قياساً بالفترة التي شهدت بداية تفشي الوباء في إقليم كوردستان في مارس / آذار الماضي ، وارتفع الى 1443 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 28 حالة، بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة في حكومة الإقليم.

وسجل إقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 109 إصابات وهو معدل مرتفع جداً مقارنة بالأيام الأولى من ظهور الوباء .

وقال محافظ أربيل فرصت صوفي في مؤتمر صحفي ” قررنا فرض حجر صحي على قضاء جومان بعد ظهور 20 إصابة بفيروس كورونا”.

وسيستمر الحجر على البلدة لحين انتهاء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا ، ليتم بعد ذلك حسم الأمر بناء على نتائج تلك الفحوصات .

بدوره قال قائمقام قضاء جومان محمد قادر ، انهم اعلنو حظراً شاملاً للتجوال واعلاق المحلات والاسواق في البلدة عقب ظهور الاصابات ، لافتاً الى انه سيتم اجراء فحوصات كورونا لكل الملامسين للمصابين ، كما سيتم اجراء عمليات تعقيم للاماكن التي ظهرت فيها الاصابات .