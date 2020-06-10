خصله الشرف بالطيبين … اتعيش اوتكبر الخصله
عباس طريم
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خصله الشرف بالطيبين … اتعيش اوتكبر الخصله
وصاحبهه يظل عنوان … الف هنياله اليحصله
الشريف الينثر الطيب … وكلامه ايوزنه ويفصله
اما الخسه بالانذال … التكطعك الف وصله
التصدر عن الما معروف … لا اصله ولا فصله
هذه اللي فراكه العيد … واكثر من حزن وصله
لا تعتب عله الانذال … كلمن يعمل ابأصله
الناس اعله الردي ايكولون.. بيه الخسه متاصله
واكو الطيب وبو الطيبات .. سواد العين يرخصله
فرق بين التجيه عناي … وكلشي ابالك اتحصله
وبين اليبخل اعله الناس … لو حته ابكشر بصله
الصفات الطيبه بالطيبين .. دوم اتكون متصله
وصفات الخسه بالانذال .. عكس الطيب منفصله
ملينه الزبل ياهو … اليجي وللحاويه ايوصله