خصله الشرف بالطيبين … اتعيش اوتكبر الخصله

عباس طريم

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خصله الشرف بالطيبين … اتعيش اوتكبر الخصله

وصاحبهه يظل عنوان … الف هنياله اليحصله

الشريف الينثر الطيب … وكلامه ايوزنه ويفصله

اما الخسه بالانذال … التكطعك الف وصله

التصدر عن الما معروف … لا اصله ولا فصله

هذه اللي فراكه العيد … واكثر من حزن وصله

لا تعتب عله الانذال … كلمن يعمل ابأصله

الناس اعله الردي ايكولون.. بيه الخسه متاصله

واكو الطيب وبو الطيبات .. سواد العين يرخصله

فرق بين التجيه عناي … وكلشي ابالك اتحصله

وبين اليبخل اعله الناس … لو حته ابكشر بصله

الصفات الطيبه بالطيبين .. دوم اتكون متصله

وصفات الخسه بالانذال .. عكس الطيب منفصله

ملينه الزبل ياهو … اليجي وللحاويه ايوصله