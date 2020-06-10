بسم الله الرحمن الرحيم

فعلا اليوم (ليس لدينا مرجعية..بل مضجعية) يا (لطيف يحيى)..(كان لها هيبتها بزمن صدام رغم طغيانه)

مقدمة:

(واهجروهن في المضاجع.. فالضجيع: المضاجع، من يتقاسم الفراش مع الاخر.. ورفيق الفراش).. (والضاجع: الكسلان لا يبرح مكانة).. ( مضجع فراش، مكان النوم والرحة، موضع الضجوع).. و(المضجع.. ضجع: مكان النوم والراحة.. طاب مضجعك)..

ندخل بالنقاش:

فمن يطلع على هذه المقالة.. ويتمعن فيها.. سوف يدرك بما لا يقبل الشك.. ويحزن بان نتاج المقالة هي الحقيقة.. فمن يحكمنا بعد 2003 هم (المضاجع) وليس (المراجع).. .. فالمرجعية كان لها هيبتها قبل 2003 رغم حكم الدكتاتورية بزمن الطاغية صدام.. ولكن بعد 2003 السؤال هل هناك مرجعية فعلا؟ هل هناك مراجع فعلا يتحكمون بالقرار ام نتاج (مضاجع المرجعيات) هم من يتحكمون بالقرار؟ مثال من لدية قدرة على تحريك الشارع وبيديه القرار بعد 2003 (المرجع حسين الصدر بالكاظمية مثلا) ام (مقتدى الصدر احد نتاج مضجعية المرجع الصدر الثاني)؟؟ (المرجع بشير النجفي ام محمد رضا السستاني احد نتاج مضجعية المرجع السستاني الطاعن بالسن)؟ مجرد سؤال؟

الم يكن صدام يخاف المرجعية وردة فعلها.. واليوم (السلطة الفاسدة مشرعة بالمرجعية)

الم يكن صدام يخشى المرجعية.. رغم كل ترسانته العسكرية.. بالمقابل المرجعية لا تحتاج لمليشيات ولا استثمارات مالية مشبوهة ليكون لها شعبيتها بين الشيعة.. الم تكن المرجعية مصيرها مرتبط بالشارع الشيعي.. ولكن اليوم بكل غباء مضاجع المرجعيات ربطوا مصير المرجعية (بعملية سياسية فاسدة ومافيات مالية مشبوهة).. ودليل ذلك لم يظهر اي مرجع (يدعو للثورة للاطاحة بالنظام الفاسد القابع بالخضراء ببغداد) مثلما خرج من المرجعيات من (عارض صدام ودعى لاسقاطه)؟؟ لماذا الفساد ليس مبرر (لاشباه المرجعيات) ومضاجعها المتحكمين بمرجعية النجف.. للثورة على النظام؟ لماذا دعى السستاني للمشاركة بالانتخابات بعد 2003 ولكن لم يدعو للثورة عليها رغم اعترافه بفسادها بسد بابه كما ادعى على السياسيين؟ والدليل الاخر.. كل القوى السياسية الفاسدة الاسلامية والمليشيات الدموية تجهر بان كل منها من وحي مرجعية ..

فبدون لف ولا دوران.. نرمي الحجج والبينات.. لنثبت الحقيقة:

بان بعد عام 2003 لم يعد لشيعة العراق مرجعية بالنجف بل مضجعية.. واقدم لكم المقاييس التي تؤكد ما يؤكد، ضمن مقياس الامام علي (اعرف الحق تعرف اهله، لا يقاس الحق بالرجال ولكن يقاس الرجال بالحق):..

1. في زمن المقبور صدام الطاغية.. كنا نرى عظماء المراجع (زعيم الطائفة المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي).. و(المرجع اية الله محسن الحكيم).. .. الخ.. السؤال اليوم ماذا نرى؟؟ من يحرك مصير الشيعة.. هم صبيان المرجعيات نتائج مضاجع المراجع الاحياء والاموات الاجانب الاصل.. (محمد رضا السستاني الايراني، مقتدى الصدر اللبناني الاصل، عمار الحكيم العاملي الاصفهاني) وسفه والله..

2. المرجع عبر تاريخ الشيعة كان هو من يحرك الشارع .. وله الكلمة الفصل وله الشعبية.. وليس لصبيان المرجعيات نتاج مضاجع المرجعيات.. قبل عام 2003.. فهنا يطرح السؤال ايهما اكثر قدرة على تحريك الشارع اليوم بعد 2003.. واكثر شعبية.. ويقرر مصير العراق و شيعته المنكوبين.. (المرجع محمد سعيد الحكيم.. ام عمار الحكيم احد صبيان المرجعيات ونتائج مضاجع احفاد المرجع محسن الحكيم)؟؟ (المرجع حسين الصدر الكاظمية.. ام صبي المرجعية واحد نتاج مضاجع المرجعيات مقتدى الصدر اللبناني الاصل)؟ من لديه قدرة على تحريك الشارع (المرجع بشير النجفي ام محمد رضا السستاني احد صبيان المرجعيات و احد نتائج مضاجع المرجع السستاني)؟

3. نعيب على اهل السنة بانهم يتبعون العجم (الفرس) والايرانيين بشكل عام.. بمرجعياتهم وصحاحهم (البخاري والترمذي وابن ماجة والنيسابوري وابو حنيفة.. الخ).. السؤال اليوم يا ايه العرب الشيعة من (تمكن من رقابكم ويحتكر مصيركم) اليس العجم .. وحتى اموات العجم (السستااني والخميني وخامنئي وسليماني ومسجدي.. الخ).. فهل تعلمون بان (يدعون انهم من نسل النبي كذبا) كالخامنئي وخميني والسستااني مثلا.. بخانة القومية في هوية الاحوال المدنية الايرانية مكتوب (اذاري اي تركي بالنسبة لخامنئي).. (فارسي بالنسبة للخميني وخامنئي).. ولم يطالب احد منهم بتغيير قوميته الى (العربية).. فكيف يكون من نسل النبي وقوميته فارسية او تركية؟؟ كلامي ليس من باب العنصرية.. ولكن كشف زيف الدجالين..

فمنذ سنوات اكدنا بمقالتنا بعنوان:

(خدعة المرجعية) (محمد رضا ابن مرجع حي) (مقتدى ابن مرجع ميت) (عمار حفيد مرجع ميت)..

بان لا وجود لمرجعية دينية بالنجف الاشرف، وان المرجعية كان لها هيبتها بزمن الطاغية صدام رغم طغيانه.. فكان هناك مراجع (ايات الله العظمى).. لهم مكانتهم.. ولا يحتاجون لمليشيات حتى يرعبون الشارع الشيعي باعتبار رجال الدين خط احمر من يمسها مصيره القتل والتعذيب والخطف.. ولم يكن تحتاج المرجعية الى اموال حرام واستثمارات مشبوهة .. حتى تتمكن اقتصاديا.. فمرجعيتنا بالنجف الاشرف العظيمة هم ورثة الشيخ المفيد و الشيخ المرتضي العرب الشيعة.. لتنحدر ليتحكم بها الايرانيين وبظلهم الشيعة العرب اليوم باسوء حال.. ويتم استنزاف دماء العرب الشيعة وثرواتهم وارضهم ومستقبل اجيالهم.. لمصالح ايران القومية العليا.. وحسبي الله ونعم الوكيل.

فخدعة المرجعية (محمد رضا ابن مرجع حي) (مقتدى ابن مرجع ميت) (عمار حفيد مرجع ميت)

فنسمع (مباركة المرجعية).. (بهدى المرجعية).. (بامر المرجعية)؟؟ ولا حكومة ولا صفقات تمر الا (بموافقة المرجعية).. وعندما تتسائل عن ما هية المرجعية.. ومن المتحكم بها.. تدرك الحقيقة (لا مرجعية).. بل (ابناء واحفاد مراجع احياء واموات).. اي (صبيان المرجعية).. لم ينهون بحياتهم دراسة ابتدائية او متوسطة او اعدادية او جامعية.. وجميعهم من اصول لا تنتمي لقبائل وعشائر الشيعة العرب بوسط وجنوب، وفوق ذلك اصولهم اجنبية من خارج حدود منطقة العراق .. نقطة راس سطر..

فكل مصائبنا هي المرجعية..

فمن مزقنا عاموديا وافقيا .. هي المرجعية.. ومن مزق الشيعة سياسيا ايضا بؤرتها المرجعية.. ومن اوصلنا لهذا الحال المزري هي المرجعية.. فمن يذهب (لمرجعية النجف).. يجد هيمنت (عوائل).. (ابن مرجع حي- محمد رضا السستاني) ابيه (طاعن بالسن.. والمعلومات انه ميت وتم اخفاء موته لحد اليوم).. (ابن مرجع ميت- مقتدى الصدر) (حفيد مرجع ميت- عمار الحكيم)..

وجميع مضاجع المرجعيات.. لديهم مخالب مسلحة (مليشيات):

فمقتدى الصدر (ال الصدر) مليشة سرايا السلام مثلا.. ولا ننسى بالطرف الاخر نجد من يطرحونه مرجعا (خامنئي) هو حاكم لدولة اجنبية .. حاكم ايران، وقائد عام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني.. واسس مليشيات بالعراق تجهر بالولاء لايران وبيعتها للنظام الحاكم بطهران (كالعصائب وبدر وكتاب حزب الله والنجباء وانصار الله الاوفياء وبدر.. الخ).. وكلها ترعب الشارع الشيعي نفسه لهيمنة طغيان من يطرحون انفسهم مراجع.. والاخطر يطرحون بدع (كولاية الفقيه) لتجير المذهب الشيعي لخدمة مصالح ضيقة ايرانية على حساب مصالح 300 مليون شيعي بالعالم..

علما ايران تحكم باعدام كل ايراني يؤسس فصائل مسلحة تجهر بولاءها لدولة اجنبية او

لزعيم اجنبي .. ولكن تبيح ذلك لنفسها بالعراق والمنطقة بكل تناقضة خسة.. ونذكر بان (اي معمم او مرجع يطرح نفسه) ويصبح مسؤول لدولة تسقط عنه المرجعية بالمحصلة خارج حدوده السياسية للدول التي يتحكم بها ولا يحق له ان يتحكم برقاب الاخرين.. كون انه اصبح يبحث عن مصالح دولته.. وهذا بالتاكيد يدخل بتناقض مع مصالح دول اخرى..

ولا ننسى من مزق الشيعة العرب بمنطقة العراق هي المرجعية:

فمن مزق شيعة العراق افقيا الى صدريين ولا صدريين هي المرجعية (الصدر الثاني) ومن مزق الشيعة عامودا الى (حوزة صامتة وحوزة ناطقة، ومرجعية متهرئة ومرجعية رشيدة. الخ) ايضا مصادرها صراع مرجعيات انعكست كارثية على الشارع الشيعي بالعراق بعد ان نقل المراجع صراعاتهم للشارع بدون ان يبالون بمخاطر ما يفعلون.. المهم لديهم ان يصفي احدهم حساباته مع الاخر.. ويستخدمون الفقراء الشيعة كوقود لصراعاتهم.

ومن مزق الشيعة سياسيا وحزبيا ايضا من وحي مرجعيات..

فحزب الدعوة من (وحي مرجعية الصدر الاول) والمجلس الاعلى من (وحي مرجعية خامنئي وخميني).. (التيار الصدري من وحي مرجعية الصدر الثاني) .. (حزب الفضيلة من وحي مرجعية اليعقوبي).. (بدر والعصائب .. الخ من وحي الخامنئي).. الخ.. لنجد هذه الاحزاب الافسد بالتاريخ البشري وسرقة اموال شعوب منطقة العراق وخزائن بغداد لصالح ايران ولصالح جيوبهم.. على حساب مصالح عشرات الملايين من شعوب العراق، تحت شعار (اموال العراق مجهولة المالك ويفعل بها المرجع الاجنبي ما يشاء لصالح دولته و عائلته والاحزاب التابعة له) بكل خسة.. وانانية..

ولا ننسى ايضا بان المرجعية (العجمية الايرانية) ، عرقلت قيام دولة للشيعة العرب

حيث تم دس مرجعيات عجمية ايرانية عملت .. على عدم حصول الشيعة العرب على دولة لهم بمنطقة اكثريتهم باصدارها فتوى (بالجهاد) بحرب ليس للشيعة فيها ناقة ولا جمل بمنطقة العراق.. ونقصد الصراع الذي حصل بين الانكليز والعثمانيين .. لصالح الامبراطورية العثمانية الداعشية السنية، التي فتكت بـ 40 الف شيعي علوي بالانضول بحملة واحده، ثم تتسبب المرجعية العجمية الايرانية بنكسة العشرين ضد الانكليز.. والعجيب تبارك بعدها المرجعية العجمية تسلم السنة الحكم عبر ملك سني اجنبي مسلفن اسمه فيصل الاول ابن ملك الحجاز.. ليستمر تهميش الشيعة العرب بمنطقة العراق ايضا.. ثم تقف المرجعية ضد الزعيم قاسم رحمه الله رغم تقريبه للشيعة .. ليسقط حكم قاسم رحمه الله وياتي حكم الخونة الناصريين والبعثيين..

وتم قتل عشرات بل مئات الاف الشيعة على يد القاعدة .. ورغم ذلك لم يصدر من المرجعية اي فتوى للجهاد ضد القاعدة بل صدر ما يبيح قتل الشيعة (بلو قتل نص الشيعة لا تردوا) و(لو ابيدت محافظة شيعية عربية لا تردوا) لان المحافظات بوسط وجنوب (عرب شيعة).. ولكن لمجرد تهديد داعش بوثيقة الموصل بالوصول للنجف وكربلاء حيث مقر اقامة المرجعيات الاجنبية وعوائلهم وابناءهم وحريمهم صدرت فتوى الكفائي؟؟ عجيب عندما قتل عشرات الاف الشيعة بمنطقة العراق لم يصدر فتوى للجهاد ضد القاعدة؟؟ و لكن لمجرد تهديد مقر اقامة بضع عوائل عجمية (يصدر فتوى الكفائي)؟؟

ومجددا كما في مقالاتنا السابقة.. نضع الحل الوحيد للعراق .. :

1. جعل نظام الحكم بالعراق رئاسي فدرالي.. 2. فدرلة العراق لثلاث اقاليم فدرالية.. ببروز اقليم العرب الشيعة من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى… 3. جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك المرجعية والمعممين وصايتهم السياسية عن العراق وشيعته العرب… 4. تفعيل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية لاجتثاث المليشيات الموالية لايران .. التي تجهر بكل خيانة بعمالتها وولاءها للنظام الحاكم بايران ولحاكم ايران الاجنبي عن العراق خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني.. 5. تشكيل محكمة دولية كمحكمة لاهاي التي حاكمت النازية ببعد الحرب العالمية الثانية،ـ ولكن هذه المرة لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري بالعراق منذ 2003 حتى نجاح التغيير لاجتثاث الفاسدين والاحزاب الاسلامية الفاسدة الموالية لايران..

ونونضع رابط العريضة الالكترونية للتوقيع عليها لفتح ملف مافيات الفساد العائلية من عوائل مرجعيات النجف الذين استغلوا رمزية المرجعية العليا للثراء الفاحش وتهريب اموال العراق لبريطانيا ومنح الشرعية لنظام سياسي فاسد بالعراق:

https://www.change.org/p/uk-parliament-the-british-government-should-investigate-criminal-activities-related-to-the-iraq-invasion

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم