في الإعادة إفادة .. “فيروس كورونا” ماهو ؟ الاعراض .. طرق التفشي والوقاية

ما هو فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؟

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من سلالة كورونا والتي تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة ، تم التعرف عليه لأول مرة عبر عدد من المصابين بأعراض الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية .

ما هي أعراض مرض كوفيد-19؟

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في:

– الحمى

– الإرهاق

– السعال الجاف

– وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع ، أو احتقان الأنف ، أو الرشح ، أو ألم الحلق ، أو الإسهال.

ملاحظة : الأعراض السابقة لا تعني إصابتك بالمرض، إلا إذا صاحب ذلك تاريخ سفر لإحدى الدول المتأثرة بالفيروس أو مخالطة شخص مصاب.

كما يتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.

كيف ينتشر مرض كوفيد-19؟

يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد-19 عن طريق:

– من شخص مصاب إلى شخص سليم عبر الرذاذ الملوث (من خلال السعال أو العطس) أو الأيدي الملوثة .

– ينتقل فيروس كورونا المستجد عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة .

– كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد (3 أقدام).

ما هو علاج فيروس كورونا المستجد؟

يعتمد علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على تقوية الجهاز المناعي لدى المصابين وعلاج الأعراض المرضية والتخفيف من المضاعفات حيث لا يوجد إلى اليوم علاج محدد.

ما هي طرق الوقاية من المرض؟

– غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي من شأنه أن يقتل الفيروسات التي قد تكون على يديك.

– احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس.

– تغطية الأنف والفم بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور.

– تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بدون غسل اليدين.

– تجنب السلام باليد والاكتفاء بإلقاء التحية.

– تجنب العناق والتقبيل.

– تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات.

– أخذ قسط كاف من الراحة وتناول كمية كبيرة من السوائل.

الإجراءات اللازمة للقادمين من السفر:

في حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية أو كنت مسافر إلى أحد الدول المتأثرة بالفيروس عليك الالتزام بالتالي :

– التوجه إلى أقرب مركز للرعاية الصحية على الفور مع ضرورة إخبار الطبيب عن سفرك الأخير وأعراضك.

– البقاء في المنزل حسب تعليمات الطبيب وتجنب الاتصال مع الآخرين.

– خذ المعلومات الصحيحة من الجهات المعنية الرسمية في الدولة.

مصادر المعلومات الموثوقة

ضرورة تحري الدقة واتباع الاجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة ، وعدم تداول الشائعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية .