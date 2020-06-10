مجلس النواب يُؤجل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي

قرر مجلس النواب، الأربعاء، تأجيل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي.

وقال مصدر نيابي إن “مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠”.

وأضاف أن “رئيس مجلس النواب وجه اللجنة المالية بعقد اجتماع لمناقشة الازمة الاقتصادية ومشروع قانون الاقتراض بحضور النواب واللجان المختصة”.

ونقل المصدر، عن النائب الاول لرئيس مجلس النواب قوله، إن الاصلاح يجب ان يصُب في الجانب الهيكلي الداخلي للدولة، مشيراً الى وجود غطاء كبير على الفساد في الدولة توجب معالجته.

وأكد الكعبي، على “أهمية انصاف شرائح المجتمع من خلال ضمان مصادر الدخل المعيشي”.