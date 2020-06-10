محافظ أربيل : جهات واشخاص سيسوا موضوع “كورونا” وعرضوا سلامة المواطنين للخطر

الوضع يزداد سوءاً

قال محافظ العاصمة أربيل فرصت صوفي ، اليوم الثلاثاء ، انه اذا لم تتخذ إجراءات سريعة وعاجلة لمواجهة وباء كورونا ” فسندخل مرحلة بالغة الخطورة وحرجة للغاية” ، لافتاً الى ان بعض الجهات والاشخاص سيسوا موضوع وباء كورونا وبذلك عرضوا سلامة المواطنين في اقليم كوردستان لمخاطر كبيرة .

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الايام القليلة الماضية ـ قياساً بالفترة التي شهدت بداية تفشي الوباء في إقليم كوردستان في مارس / آذار الماضي ، وارتفع الى 1443 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 28 حالة، بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة في حكومة الإقليم.

وسجل إقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 109 إصابات وهو معدل مرتفع جداً مقارنة بالأيام الأولى من ظهور الوباء .

وأنحى المحافظ في مؤتمر صحفي ، باللائمة على الداعين لعدم الالتزام بالإجراءات الصحية ، قائلا “ما نعيشه اليوم من أوضاع يأتي بسبب عدم الشعور بالمسؤولية من قبل بعض الأشخاص والجهات .. الوضع يزداد سوءاً”.

موضحاً ” نحاول السيطرة على الوضع مرة أخرى وفق إجراءات جديدة ، بمراعاة مصالح ومعيشة المواطنين والكسبة “، مشيراً إلى ارتفاع الاصابات بالوباء ، وتخصيص 27 فندقاً وشققاً فندقية للحجر الصحي .

وحذر محافظ اربيل ، من انفلات الأمور، قائلاً “ما زلنا نمسك بزمام الأمور ويمكن السيطرة على الوضع ، ولكن يتعين الالتزام بالإجراءات الوقائية وإلا ستخرج الأمور عن السيطرة”.

وكانت سلطات إقليم كوردستان قد فرضت حظراً شاملاً للتجول ، لكنها قررت لاحقاً رفعه مراعاةً لمصالح ومعيشة السكان المحليين ، غير أن الحكومة حثت الجميع على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي الوباء.

وقال محافظ أربيل ” قررنا فرض حجر صحي على قضاء جومان (اقصى شمال اربيل) بعد ظهور 20 إصابة بفيروس كورونا”.