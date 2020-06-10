في لقائها الأول بأعضاء لجنة العمل والهجرة النيابية..

وزيرة الهجرة والمهجرين تؤكد ضرورة العمل على إعادة الحياة للمدن المحررة وتوفير سبل العيش الكريم لأهلها

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو اليوم اعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية برئاسة النائب رعد الدهلكي في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، وقدم رئيس اللجنة النيابية التهنئة بمناسبة منحها ثقة الشعب وتسنمها مهام حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين الى جانب بحث العديد من القضايا الخاصة بالوزارة وفئات عنايتها، لاسيما ملف النازحين وتشجيعهم على العودة الى مناطق سكناهم الاصلية والسعي لغلق ملف النزوح بشكل نهائي، الى جانب العمل بروح الفريق الواحد مع اللجنة وادامة التنسيق المشترك بما يخدم فئات عناية الوزارة، فضلا عن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة لحماية الأسر النازحة الساكنة في المخيمات من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، ومناقشة عدد من الملفات الأخرى كقلة التخصيصات المالية التي عانت ولاتزال تعاني منها الوزارة.

وأكدت السيدة الوزيرة في معرض حديثها حرص الوزارة على تأمين كافة احتياجات النازحين والعمل على اعادتهم الى مناطق سكناهم الاصلية بأسرع وقت ممكن، مضيفة ان العمل على إعادة الحياة للمدن المحررة وتوفير سبل العيش الكريم لأهلها من الضرورات القصوى، موضحة ان فئات عناية الوزارة لا تقتصر على النازحين فقط وانما المهاجرين العراقيين في الخارج اضافة الى المهجرين قسرا (المسفرين).

الى ذلك اشاد اعضاء اللجنة بدور وزارة الهجرة والمهجرين ووقوفها بجانب النازحين وما قدمت من جهود حثيثة تجاه فئات عنايتها ، موضحين ان المرحلة القادمة ستشهد خطوات سريعة في العمل مع الوزارة ودعمها .