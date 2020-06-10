وزير صحة كوردستان : اصابات كورونا في ازدياد واكثر المصابين ملامسون…

داعياً للالتزام باجراءات الوقاية ” لكي لا ندخل مرحلة خطيرة ”

فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان إلى 1443 إصابة ، وعدد الوفيات الى 28 حالة ، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في حكومة الإقليم ، اعلن وزير الصحة د.سامان برزنجي ، اليوم الثلاثاء ، ان اعداد الاصابات بفيروس كورونا في الاقليم في ازدياد معلناً تسجيل 33 اصابة جديدة حتى منتصف نهار اليوم ، مبدياً توقعه بارتفاع ارقام الاصابات مع اجراء المزيد من الفحوصات الخاصة بالكشف عن الفيروس ، لافتاً في الوقت نفسه الى ارتفاع معدل الوفيات للمصابين الى 2% مع تفشي الموجة الثانية للفيروس.

وقال د.برزنجي في مؤتمر صحفي في العاصمة اربيل ، بحضور مجموعة من الاطباء المتخصصين ، ان ” اقليم كوردستان شرع مبكرا ومنذ بدايات ظهور الفيروس باتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية الناجحة للحد من تفشي الفيروس وتمكنّا من السيطرة عليه الى حد كبير” ، مردفاً ” لكن للاسف بعد ذلك سجلنا اصابات جديدة ” ، مشيرا بالقول ” مع بدء الموجة الثانية للفيروس بدأ ينتشر بسرعة فائقة ، والمصابون اكثرهم ملامسون ، وتظهر عليهم اعراض الفيروس ويراجعون المستشفيات بأنفسهم”.

مبيناً ، ان ” الاعداد تتزايد واعداد المصابين الجدد بالفيروس اكثر من المتعافين الذين يغادرون المستشفيات ” ، مشدداً بالقول “هذا امر خطير جدا “، مشيراً الى ارتفاع معدل الوفيات بالفيروس في الاقليم بنسبة 2% مع بدء الموجة الثانية لانتشار الوباء .

وطالب وزير الصحة مواطني اقليم كوردستان ، الى الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية ” لكي لا ندخل مرحلة خطيرة من تفشي الوباء “، كاشفا عن تسجيل 33 اصابة جديدة بكورونا حتى منتصف اليوم مشيراً بالقول ” الفحوصات مستمرة .. نتوقع مزيدا من الاصابات اليوم وخلال الايام المقبلة”.

كما لفت برزنجي الى ان وزارته تجري تنسيقا مع نظيرتها الاتحادية لتزويد الاقليم بالمعدات الطبية اللازمة لمكافحة وعلاج كورونا.