اصابة 324 طبيبا بكورونا في العراق منذ بدء تفشي الفيروس

اعلنت نقابة الاطباء في العراق، اليوم الاربعاء، وفاة طبيبين واصابة 324 آخرين بفيروس كورونا في عموم العراق باستثناء محافظات اقليم كردستان منذ بدء تفشي المرض، غالبيتهم في العاصمة بغداد، فيما توقعت ارتفاع عدد الاصابات في الايام القادمة.

وجاء في بيان صحفي صادر عن نقابة اطباء العراق، “في هذا الظرف الصحي الحرج الذي يمر به العراق والعالم، تتطلع الانظار الى الكوادر الطبية والصحية وفِي مقدمتهم الزملاء والزميلات الاطباء وهم يبذلون قصارى جهودهم لرعاية وانقاذ حياة الالاف من ابناء الوطن الذين تعرضوا لعدوى الوباء الفايروسي ومضاعفاتها، ويقدمون التضحيات من الجهد المضاعف والابتعاد عن الاهل و التعرض لخطر الاصابة بالوباء”.

وأوضحت نقابة اطباء العراق، أنها رصدت الاصابات التالية لغاية ساعة كتابة هذا البيان بين الاطباء حصرا في محافظات العراق عدا محافظات اقليم كردستان:

1. العدد الكلي للاصابات المؤكدة 324

2. عدد الزملاء المتوفين طبيبين اثنين

3. عدد الطبيبات 124 بنسبة 38.8 %

4. عدد الاطباء 200 بنسبة 61.2‎%

5. اكثر محافظة بعدد الاصابات هي بغداد 170 اصابة، تليها البصرة 37، ثم كربلاء27.

6. اكبر نسب الاصابات للعناوين الوظيفية كانت في فئة المقيمين الدوريين 122 اصابة، تليها فئة المقيمين الاقدمين 112 اصابة.

واشارت نقابة اطباء العراق الى أن حالة عددٍ من الزملاء والزميلات تتراوح بين الشديدة والحرجة، متوقعة ارتفاع عدد الاصابات في الايام القادمة.