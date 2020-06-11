اغتيال مدرس متقاعد بسبع رصاصات.. ووفاة شاب متأثراً بجراحه في الناصرية

أفادت قيادة شرطة ذي قار، الخميس، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على قتل مدرس متقاعد وسط الناصرية، فيما توفي شاب متأثر بجراحه إثر مشاجرة سابقة في ساحة الحبوبي.

وقالت مصدر في قيادة (11 حزيران 2020)، إن “مسلحين يستقلون سيارة نوع بيك آب فتحوا النار على المدرس المتقاعد علي مزهر الغزي، فجر اليوم، في شارع الاخلاص وأصيب بسبع رصاصات في جسده وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى”.

وأضافت المصدر، أن “المدرس المتقاعد هو والد المحامين حيدر وقصي علي مزهر”، مشيراً إلى أن “الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول محل الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، وقامت بمراجعة كاميرات المراقبة القريبة من محل الحادث”.

وفي صعيد ذي صلة، أفاد المصدر ذاته بوفاة الشاب علاء عبدالحسين طاهر البالغ من العمر 26 عاماً إثر إصابة تلقاها خلال مشاجرة سابقة في ساحة الحبوبي.

وفيما يخص تظاهرات الناصرية، زار قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي ساحة الحبوبي للقاء المتظاهرين وتم الاتفاق معهم على تسليم مداخل ساحة الحبوبي إلى القوات الأمنية وحمايتها من “المندسين”، وفقاً للمصدر.

وبين، إن “المتظاهرين سلموا القوات الأمنية جميع المداخل المؤدية لساحة الحبوبي وتعاون المتظاهرين مع القوات بتفتيش جميع الخيم ونصب مفرزة أمنية داخل ساحة الحبوبي”.