الحزب الإسلامي: لن ننسى ارهاب داعش ووحشيته ولا بد من اتمام اعمار المحافظات المحررة وتحصين ارضنا من الأفكار المتطرفة لعدم تكرار ما حصل في حزيران ٢٠١٤

اكد الحزب الإسلامي العراقي، ان مرور الذكرى السادسة لاحتلال تنظيم داعش الارهابي لمحافظة نينوى وما تبعها من محافظات، يستدعي منّا دراستها باهتمام للحيلولة دون تكرارها.

وقال الحزب في تصريح صحفي أصدره بهذا الخصوص: لن ننسى إرهاب داعش ووحشيته، والتي نالت ابناء شعبنا بالأذى الكبير من قتل وظلم وتهجير وتعذيب ، في مأساة ما تزال آثارها شاخصة إلى يومنا هذا.

وأضاف الحزب في تصريحه، أن منجز التحرير العظيم كان عراقياً وطنياً بامتياز، وهو شاهد عظيم على وحدة هذا الشعب وتكاتفه، مشدداً على أن اعمار المحافظات المحررة، وتحصين ارضنا من كل الأفكار المتطرفة والإجرامية سبيل لعدم تكرار ما حصل في حزيران ٢٠١٤.

وتابع: من الضروري ونحن نسعى لحماية العراق من فايروس الارهاب الغاشم، ان نعالج الخلل الذي منحه الفرصة للوجود والعبث بأمن وطننا وحياة العراقيين، منوهاً لأهمية تطوير الأداء الأمني، وتعزيز الثقة بين والقوات الامنية والمواطنين ليكونوا حلقة واحدة متماسكة، تعمل لحفظ أمن مناطقهم من المجرمين والمتربصين بهم السوء.