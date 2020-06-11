الصحة العالمية: مشاهد الضحايا في إيطاليا وإيران قد تتكرر داخل العراق!

أعلنت نقابة الاطباء في العراق،أمس الاربعاء، عن الموقف الوبائي الإجمالي في ما يتعلق بالكوادر الطبية، فيما توقعت ارتفاع عدد الاصابات خلال الأيام القادمة.

وذكرت النقابة في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه،أمس الاربعاء “في هذا الظرف الصحي الحرج الذي يمر به العراق والعالم، تتطلع الانظار الى الكوادر الطبية والصحية وفِي مقدمتهم الزملاء والزميلات الاطباء وهم يبذلون قصارى جهودهم لرعاية وإنقاذ حياة الآلاف من أبناء الوطن الذين تعرضوا لعدوى الوباء الفايروسي ومضاعفاتها، ويقدمون التضحيات من الجهد المضاعف والابتعاد عن الأهل و التعرض لخطر الإصابة بالوباء”.

وأضاف البيان “قد رصدت نقابة اطباء العراق، الإصابات التالية لغاية ساعة كتابة هذا البيان بين زملائنا الاطباء حصرا في محافظات العراق عدا محافظات اقليم كردستان:

– العدد الكلي للاصابات المؤكدة (324)

– عدد الزملاء المتوفين (2)

– نسبة الطبيبات (124 بنسبة8. 38‎.%)

– نسبة الاطباء (200 بنسبة%61.2‎)

– أكثر محافظة بعدد الاصابات هي بغداد (170) تليها البصرة (37) تليها كربلاء(27)

– أكبر نسب الاصابات للعناوين الوظيفية كانت في فئة المقيمين الدوريين (122)تليها فئة المقيمين الأقدمين (112)

وبينت نقابة الأطباء، أن “حالة عددٍ من الزملاء والزميلات تتراوح بين الشديدة والحرجة، ويتوقع ارتفاع عدد الاصابات في الأيام القادمة”.

وجه انتقاداً..

من جهة أخرى حذّر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل،أمس الأربعاء، من تكرار سيناريو مشاهد الضحايا في إيطاليا وإسبانيا وإيران في العراق.

وقال إسماعيل في تصريح تابعته المدى إن “تكرار سيناريو مشاهد الضحايا في إيطاليا وإسبانيا وإيران ممكن في العراق، جراء عدم التزام المواطنين بإجراءات مواجهة جائحة كورونا”.

ودعا إلى “اتخاذ إجراءات تجنب العراق هذا السيناريو منتقداً التراخي بالحظر”.

وكان الخبير السابق في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، فلاح الساعدي حذر بدوره، من “كارثة وبائية” قد يتعرض لها العراق بسبب حظر التجوال الأمني.

وقال الساعدي إن “ما يجري في العراق وبغداد على وجه الخصوص هو حظر أمني وليس حظراً صحياً وهذا سيؤدي الى كارثة وبائية وستتجاوز الإصابات عشرات الآلاف”.

وأضاف، أن “الفرق بين الحظر الأمني والحظر الصحي، هو أن يتم بتضييق الخناق على الحي السكني بواسطة قطع الطرق الرئيسة والعامة ونشر القوات الأمنية في التقاطعات الرئيسية وهذا ما يحصل الآن في بغداد”.

وأشار الساعدي، إلى أن “الحظر الصحي، هو عملية فك الخناق عن الحي السكني ورصد تجمعات المواطنين ومنعها “، مبينا أن “تضييق الخناق على المناطق الشعبية على وجه الخصوص يولد انفجاراً وبائياً وهذا ما سوف يحصل قريباً لو استمرت الاجراءات بهذا الشكل”.

وتابع، أن “من بين أفضل الوسائل لفك الخناق هي السماح للسيارات بالتجوال في الطرق الرئيسة والعامة بانسيابية عالية مع الأخذ بنظر الاعتبار التزامهم بشروط الوقاية الصحية (استخدام الوقائية القفازات والكمامات) مع فرض عقوبات شديدة على المخالفين”.

وتابع: “ويترافق فك الخناق عن الحي السكني منع التجمع لأكثر من ثلاثة أشخاص في الأزقة والساحات والحدائق مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وهذا يتطلب إعادة نشر القوات الأمنية داخل الأحياء السكنية”.

واقترح الساعدي، “السماح للأفران والصيدليات ومحال الخضار والتغذية فقط من الساعة 8 صباحاً إلى 5 عصراً وهي الفترة المشمسة ذات درجات الحرارة العالية والتي تساعد على ارتياد أعداد قليلة ، وكذلك فتح مكاتب إغاثة حكومية داخل الحي السكني لتقديم الدعم اللوجستي (الغذائي والدوائي) وهذه مسؤولية الحكومة ومنظمات المجتمع المدني” .

فيما أعلن أحد المطورين العراقيين، إطلاق موقع إلكتروني خاص للباحثين عن متبرعين ببلازما الدم ممن تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بفايروس “كورونا”.

وقال أمين فارس مطور برنامج “بنك الدم العراقي”، في تدوينة، اطلعت عليها المدى أمس الاربعاء ، إن “الموقع تم إطلاقه بالتعاون مع صديقي (خالد) وبمساعدة جهتين إقليميتين بالمنطقة”.

وأضاف، أن “موقع بنك الدم العراقي، بسبط جداً و يحل مشكلة الباحثين عن متبرعين ببلازما الدم في العراق”، موضحاً أن “كل ما عليك هو اختيار المحافظة وفصيلة الدم وسيظهر لك أسماء المتشافين بمحافظتك وأرقام هواتفهم”.

ولاقى الموقع الناشئ ترحيباً واستحسان باحثين عن متبرعين ببلازما دم المتعافين من فايروس كورونا، حيث يتيح الموقع البحث عن المتبرعين بالبلازما حسب فصيلة الدم وموقع السكن، ويتيح للباحث عن التبرع التواصل مع المتبرعين وترتيب الأمور.

واستطاع الموقع أن يجمع بيانات الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من المستشفيات والأطباء وحصل على موافقتهم بنشر معلوماتهم ورغبتهم بالتبرع.

وأعلن دائرة صحة بغداد – الكرخ، أمس الأربعاء، تجهيز قاعات معرض بغداد الدولي لاستقبال المصابين بفايروس كورونا، فيما توقعت انخفاض أعدادهم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تشديد إجراءات الحظر الشامل.

وقال مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، في بيان له ، إن “الملاكات الهندسية والفنية التابعة للدائرة قامت بتهيئة قاعات معرض بغداد الدولي لغرض استقبال المصابين بفايروس كورونا، وبسعة 3000 سرير”.

وأشار إلى أن “الدائرة أعدت خطة شاملة للسيطرة على الأعداد المتزايدة للمصابين بعد إجراء صيانة شاملة للتأسيسات الكهربائية والصحية وأجهزة التبريد وترتيب القاعات بالشكل المناسب لاستقبال المرضى وإعداد أماكن للملاكات الطبية والصحية ومخازن للأدوية وسيتم افتتاح هذه القاعات خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وبين الحجامي، أن “مستشفيات بغداد المخصصة للحجر الصحي قد لا تستوعب أعداداً أخرى من المصابين خلال الأيام المقبلة”