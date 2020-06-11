د ب أ

الخميس، 11 يونيو 2020

الكاظمي: الحوار مع واشنطن سيركّز على سيادة العراق

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، أن أولى عناصر الحوار المرتقب مع الولايات المتحدة الأميركية، هي السيادة وتحقيق مصلحة العراق.

وقال الكاظمي، خلال اجتماع عقد بعدد من ممثلي عشائر ووجهاء محافظة نينوى على هامش زيارته إلى مدينة الموصل، إن «الموصل الحدباء تمثل تاريخاً وإرثاً حضارياً وإنسانياً، وقد تعرضت لإرهاب عصابات (تنظيم الدولة)، وجرى تحريرها بعد أن امتزجت دماء العراقيين جميعاً في ملحمة بطولية يُفتخر بها».

وشدّد على «أهمية التعايش والتنوع في محافظة نينوى، وعدّه ميزة وعنصر قوة لها، وأن نينوى تنهض وتزدهر بتكاتف أبنائها من كلّ الطوائف والإثنيات».

وقال رئيس الوزراء إن «الحكومة ورثت تركة ثقيلة، واستلمت ميزانية خاوية، نتيجة سوء التخطيط والاعتماد الكلي على النفط وأن فرص النجاح متوفرة لبناء دولة المواطنة».