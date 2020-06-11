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الوطنية: التعرض لرواتب المتقاعدين كشف ضعف الحكومة وعجزها عن مواجهة الفاسدين

استنكر ائتلاف الوطنية، اليوم الخميس، القرار الحكومي المجحف الذي طال رواتب المتقاعدين، متسائلاً “ألم تجد الحكومة المؤقتة غير هذه الشريحة المتفانية الكادحة لتبدأ بها اصلاحاتها المزعومة؟.

واكد الائتلاف في بيان صحفي، ان هذه الخطوة كشفت ضعف الحكومة وعجزها عن مواجهة الفاسدين، وتخليها عن وعودها بهذا الصدد.

وشدد الائتلاف ضرورة ان تلتفت الحكومة -المؤقتة- الى تعظيم موارد الدولة ودعم القطاع الخاص، فضلا عن مراقبة واردات الدولة ومحاربة الفساد والمفسدين، موضحاً ان استمرار السخط الشعبي العارم الذي تسببت به قد يعجل بسقوطها في اي لحظة.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

11 حزيران 2020

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