بدء المرحلة الثانية من المفاوضات بين ENKS‎ وPYD

أكد مصدر كوردي مطلع، الأربعاء، بدء المرحلة الثانية من الحوارات الكوردية – الكوردية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) برعاية أمريكية.

المصدرالذي فضل عدم ذكر اسمه، قال : «عقد اجتماع تمهيدي بين المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في إحدى قواعد التحالف الدولي بريف الحسكة».

وأضاف «حضر سبعة ممثلين عن كل طرف الاجتماع الذي سمي بالتمهيدي، وسوف تكون هناك جولات أخرى خلال أيام حول الشراكة الإدارية».

وتوصل ENKS وPYD خلال الجولة الماضية من الحوارات إلى تفاهمات سياسية تتعلق بمستقبل سوريا السياسي وحقوق الشعب الكوردي، وخصوصية المنطقة الكوردية، ومسألة الانتقال السياسي، وشكل سوريا المستقبل، واعتماد القرار 2254 للحل في البلاد.

وكانت اللقاءات السابقة قد جرت بين ENKS وPYD عبر الراعي الأمريكي بشكل غير مباشر في غربي كوردستان.