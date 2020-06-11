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تحالف القوى: لا يمكن تخيل خروج كامل القوات الأمريكية.. نحتاج إلى اتفاقية جديدة

اعتبر القيادي في تحالف القوى العراقية حيدر الملا،  الأربعاء، أنه لا يمكن لعاقل أن يتخيل خروج كامل القوات الأمريكية من العراق في ظل التهديدات المستمرة لتنظيم داعش الإرهابي وعدم تأهيل القوات الأمنية العراقية بشكل كامل، مع ما تعانيه من نقص في المعدات.

وأشار الملا في حديث ، إلى أن «العراق لا يحتاج إلى إعادة تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل نحتاج إلى اتفاقية جديدة تضمن سيادة العراق من خلال ضبط إيقاع وجود هذه القوات، بحيث لا تشكل نوعاً من الانتهاك للسيادة، ولا تمثل تهديداً لدول الجوار ومصالحها، ما يعني أنها تنعكس سلباً على الواقع العراقي».

اصدار مذكرة قبض بحق الملا والاخير يعلق

مشدداً بأن «أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة ذهبية لقيادة المفاوضات على أسس وطنية عراقية خالصة بعيداً عن تأثيرات إيران أو الخليج وغيرهم من القوى الدولية، بل يكون المؤثر الوحيد هو المصالح العراقية».

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