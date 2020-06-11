رئيس اركان الجيش يؤكد ضرورة العمل للارتقاء بواقع الجيش

اكد رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله، الاربعاء، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بواقع الجيش العراقي.

وقال يارالله خلال استقباله للمهنئين قائلاً، “اليوم نحن أمام مسؤولية كبيرة تتطلب منا التكاتف والتفاني والعمل بروح الفريق الواحد لتكملة المسيرة الناجحة ولنكون خير خلف لأحسن سلف من أجل بناء جيش مهني قوي قادر على تحمل المسؤولية الوطنية في الدفاع عن أرض وسماء العراق وحماية شعبه العزيز”.

وأكد، “على ضرورة العمل بنفس الهمة والتعاون وروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء والنهوض بواقع جيشنا الابي والوقوف على كافة احتياجاته ومتطلباته والمعاضل التي تواجه سير العمل وانجاز كافة المعاملات بالسرعة الممكنة من خلال الاعتماد على آليات وخطط حديثة”.

وأعلن وزير الدفاع جمعة عناد، قبل ايام، عن تكليف رئيس جديد لرئاسة أركان الجيش خلفاً ل‍عثمان الغانمي الذي أصبح وزيراً للداخلية.