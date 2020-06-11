صحة كوردستان تعلن الموقف الوبائي خلال 24 ساعة : 171 اصابة جديدة ووفاة حالتين

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن (13706) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (1552) شخصاً في (35) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (2466) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل 171 اصابة جديدة بفيروس «كورونا» ووفاة حالتين، مبينة ان الحالات الجديدة توزعت كما يلي: 60 منها في محافظة أربيل، و104 اصابة ووفاة حالتين في محافظة السليمانية (من ضمنها 4 اصابات في ادارة رابرين)، و حالتان في محافظة دهوك، بالاضافة الى 5 اصابات في حلبجة.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (1637) مصاباً، توفي منهم (30) شخصاً، فيما تماثل (546) مصاباً للشفاء التام، وبقي (1061) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.