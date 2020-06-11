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عالية نصيف تحذر من مغبة عودة ظاهرة وزارات الدولة

حذرت النائبة عالية نصيف من مغبة عودة ظاهرة وزارات الدولة التي يفترض أنها ولّت دون رجعة، مبينة أنه من الممكن إرضاء التركمان وفق مبدأ الكفاءة بمناصب أخرى لتفادي فتح شهية الأحزاب على وزارات الدولة .

وقالت في بيان اليوم :” ان (بدعة) وزارات الدولة التي كانت من أسوأ مظاهر المحاصصة يفترض أنها صفحة طويت وولّت إلى غير رجعة، وبالتالي تم توفير نفقات هائلة كانت تهدر على تلك الوزارات في الوقت الذي كان البلد لايمر فيه بأزمة، واليوم من غير المعقول فتح شهية الأحزاب على وزارات الدولة وتعود هذه البدعة إلى الواجهة من جديد؟! “.

وأوضحت نصيف :” نرفض تهميش أي مكون بأي شكل من الأشكال، وبإمكان رئيس الوزراء تعويضهم (وفق شرط الكفاءة) بمناصب أخرى ويتجنب استحداث (وزارة دولة) وذلك خدمة للمصلحة العامة “.

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