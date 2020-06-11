قتل امرأتين بالرصاص وسط بغداد.. والقاتل يبدو مطمئناً

هزت العراق ثلاث عمليات اغتيال سقط فيها أربعة قتلى، وهم ناشط في الناصرية، وامرأتان قتلتا في بغداد على يد مسلح، وشخص آخر قتل برصاصة في الرأس في العاصمة أيضاً. ما يعيد القلق من عودة الاغتيالات واستهداف الناشطين الذين يتظاهرون ضد الفساد والنفوذ الإيراني.

مساء أمس الأول الثلاثاء ، قتل مسلحون الناشط العراقي أحمد نوفل الذي برز في تظاهرات الناصرية، مما أثار صدمة في ساحات اعتصام محافظة ذي قار.

وقال أحد زملاء نوفل إنه “كان يحث على التظاهر السلمي، ورفض علنا الهجوم الذي قام به أشخاص على مركز صحي في ذي قار” منتحلين صفة متظاهرين.

وقبل يومين من مقتله، نشر نوفل انتقادات لجهة سياسية على موقع فيسبوك، فيما انتقد منفذي عملية الهجوم على المركز الصحي.

وضمن سلسلة الاغتيالات قتل مسلح امرأتين كانتا تمشيان في الشارع في أحد مناطق بغداد الشعبية، وبدا المسلح الذي ظهر في فيديو سجلته كاميرات مراقبة في أحد أحياء بغداد، هادئاً وهو يمشي في الشارع، قبل أن يخرج سلاحه فجأة ويقوم بإطلاق النار على الضحيتين، ويلاحق واحدة منهما إلى خلف سيارة احتمت بها، قبل أن يعود ليكمل إطلاق النار على الأخرى ويتركهما في الشارع، حيث وقع الهجوم في وضح النهار.

وقال مصدر من قيادة شرطة بغداد إن “التحقيقات الأولية تظهر احتمالاً كبيراً أن يكون الحادث جنائياً”، مضيفا أن المرأتين “ليس لهما أي نشاط تجاري أو سياسي لافت أو أعداء معروفين”. ويتهم الناشطون العراقيون السلطات بعدم ملاحقة وكشف منفذي عمليات الاغتيالات، مشيرين إلى أن الشرطة تتذرع بأن خلفيات الحوادث جنائية.

ويقول المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “الحوادث المشابهة تحدث بشكل متكرر”.

وقتل ناشط برصاصة في الرأس في منطقة الكرادة الاثنين الماضي، وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي خبر مقتله حيث أشار مواطنون على أنه ناشط في الحراك الذي يشهده العراق.

ولم تتوقف عمليات الاغتيال التي تستهدف ناشطين عراقيين، ففي 16 أيار الماضي، اغتيل المحامي والناشط العراقي داوود الحمداني في محافظة ديالى.

واغتيل الحمداني في شهر رمضان قبل موعد الإفطار بدقائق في منطقة نهر الشيخ التابعة لناحية العبارة بالمحافظة.

وفي كانون الثاني الماضي، قتلت ناشطة مدنية بهجوم مسلح وسط مدينة البصرة في جنوب العراق، بحسب ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية طال انتظارها.

ويوجه الناشطون أصابع الاتهام إلى الجماعات المسلحة في ملاحقة الناشطين عبر اغتيالهم وخطفهم والاعتداء عليهم، ويطالب المتظاهرون رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاسبة المتورطين، حيث وعد الأخير باتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الملف.

من جانبه، اعتبر الخبير الامني هشام الهاشمي أن على وزير الداخلية سحب الجهة المسؤولة عن قاطع حدوث الجريمتين وعدم تدوينها “ضد مجهول”.

وقال الهاشمي في تغريدتين منفصلتين، إن “عمليتي اغتيال بالكواتم خلال أقل من 24 ساعة في أحياء من قاطع الرصافة في العاصمة بغداد، راح ضحيتها رجل في شارع 42، وامرأتين في حي البنوك، بنفس أسلوب السلاح الكاتم ودراجة نارية، وفي أيام حظر التجوال الشامل،أثارت ريبة وقلقاً لدى سكان بغداد، بعد انتشار الصور والفيديوهات .”

وأضاف الهاشمي أن “وزير الداخلية عليه مباشرة التحقيق بنفسه ويسحب الجهة المسؤولة عن قاطع حدوث الجريمتين الى التحقيق، وأن تدوين القضيتين ضد مجهول، سوف يفهم أن الأمر عبارة عن عمل متعمد الإهمال، والهدف منه ارهاب المجتمع، ولطمه على وجهه، ولا بد من معاقبة القيادات الأمنية المقصرة وهذا أمر لا مفر منه”.