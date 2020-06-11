لحماية السيادة.. بومبيو يدعو للتعجيل بوقف القتال في ليبيا

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي “موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا”.

وأضاف “مطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الثاني من يونيو، إن الطرفين المتحاربين في الدولة التي يمزقها الصراع وافقا على استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وخلال الأسبوعين الماضيين، اتخذ الصراع الليبي منعطفا جديدا. ففي سلسلة من الانتصارات السريعة، استعادت حكومة الوفاق الوطني، بدعم تركي، فجأة السيطرة على الجزء الأكبر من شمال غرب ليبيا، لتجهض محاولة قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر لتوحيد البلاد بالقوة بمساعدة من مصر والإمارات وروسيا.

ورغم أن الولايات المتحدة قالت إنها تعارض هجوم حفتر، إلا أنها لم تقدم الدعم لحكومة الوفاق الوطني. كما انتقدت مشاركة روسيا في الصراع، وهو موقف كرره بومبيو الأربعاء.

وقال بومبيو “حان الوقت.. لجميع الليبيين وجميع الأطراف للعمل كي لا تتمكن روسيا أو أي دولة أخرى من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة”.

في غضون ذلك، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث هاتفيا الأربعاء مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأشاد بجهوده لدفع المصالحة السياسية في ليبيا.

وبحث الزعيمان سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا ورحيل كل القوات الأجنبية عن هذا البلد.

وبحث ترامب أيضا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في ليبيا في اتصال هاتفي الاثنين. وقال أردوغان إنهما اتفقا على “بعض القضايا” بشأن ليبيا.

ودعت مصر أيضا إلى وقف لإطلاق النار يبدأ يوم الاثنين في إطار مبادرة سياسية أوسع رحبت بها روسيا والإمارات. ورفضت تركيا الاقتراح ووصفته بأنه محاولة لإنقاذ حفتر بعد الخسائر التي مني بها في ساحة القتال.