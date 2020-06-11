للكاظمي (ماذا تقصد بسيادة العراق) ماذا تقول لنفسك (وصور زعماء ايران الاجانب بشوارع العراق)

والله العظيم لم افهم لحد اليوم ماذا يقصدون (بسيادة العراق).. سؤال أوجهة (للسيد مصطفى الكاظمي) .. ماذا يقصدون (بسيادة العراق).. حفنة القاذورات التي حكمت العراق فسادا منذ 2003 لحد يومنا هذا.. فكل عين عاهرة يصرخ باسم سيادة العراق.. وكل حرامي وكل فاسد وكل عميل وكل مليشياتي وكل فاشل وكل زعيم عصابة.. (يتشدق بانه يدافع عن سيادة العراق) وطبعا تعرف (قذارة هؤلاء) بان سيادة العراق لديهم تختزل ضد امريكا دون غيرها.. والذي يسمعهم يظن ان (صور رؤساء امريكا “اوباما وترامب وبوش).. تملئ شوارع مدن العراق ومنها ساحات وشوارع العاصمة بغداد).. وليس (صور زعماء ايران خميني وخامنئي)..

وكذلك الذي يسمعهم يظن بان (امريكا من تشكل مليشيات بالعراق تجهر بولاءها لترامب امريكا.. وتعلن بيعتها للنظام الامريكي وتهدد السفارات الاقليمية بصواريخ الكاتيوشا اذا ما استهدف النفوذ الامريكي بالعراق)؟؟ وليس (ايران من فرخت مليشيات ولائية تجهر بولاءها لطهران ولحاكمها خامنئي وتهاجم بالصواريخ السفارات الاجنبية ببغاداد وتهدد بجر الحرب لداخل العراق اذا دخلت ايران اي حرب مع اي جهة دولية اخرى)؟

في وقت لولا امريكا لما سقط الطاغية عام 2003.. ولولا امريكا بالعراق لكان العراق اليوم تعلنه ايران رسميا مقاطعة ايرانية كالاحواز المحتلة من قبل ايران.. ولولا امريكا لانهار الاقتصاد العراقي بالكامل.. وكل امل للعراقيين متبقي لديهم.. بنهوضهم الاقتصادي والعمراني وبمجال الطاقة هو بالتوجه لامريكا.. بكل المجالات..

من ذلك يطرح سؤال:

(سيادة العراق .. ام سيادة الخطوط الحمر على العراق؟؟ (سيادة الاصنام)..)..

فسيادة العراق لدى زعماء المليشيات والاحزاب ومكاتبهم الاقتصادية.. هي سيادة (قيس الخزعلي وخامنئي والسستاني والصدر وهادي العامري واكرم الكعبي ونوري المالكي .. الخ من حفنة الدجل والفاسدين رموز خراب وكوارث العراق) على العراق ورقاب العراقيين.. فويلا لمن يمسها او يطالب بخلاص العراق والعراقيين من شرورهم.. وويلا من يعارضها فمصيره الخطف والتعذيب والاغتصاب والاغتيالات له ولعائلته..

بمعنى ليس لديهم السيادة العراقية (سيادة مؤسسات الدولة الرسمية واجهزتها العسكرية والامنية المعتبرة على كامل الاراضي العراقي وانها لها وحدها تمثيل العراق) بل سيادة العراق لديهم.. (سيادة المليشيات الحشدوية عسكريا على العراق، وسيادة الاحزاب الفاسدة الاسلامية الموالية لايران على القرار السياسي العراقي وليس سيادة مؤسسات الدولة).. ..

فما اعترف به (اياد جمال الدين) بان قبل سنوات (برهم صالح) كان نائب رئيس الجمهورية .. بدل ان يسلم برهم صالح المساعدات الاجنبية لمؤسسات الدولة للنهوض بواقع العراق وكقنوات للصرف والتنفيذ، سلم 200 مليون دولار من اصل مليار دولار.. لاياد جمال الدين بدعوى اعمار الناصرية ورفض اياد جمال الدين بقوله انه ليس مؤسسة وليس لديه مؤسسات حتى يصرف هذه الاموال.. تخيلوا كيف كانت تدار الدولة منذ 2003 لحد اليوم..

فسابقا صدام سيادة العراق كانت لديه كطاغية (ان قال صدام قال العراق)

والعكس غير صحيح.. وكل من يرفض كلام صدام هو (عميل، عرب الجنسية.. الخ) من الاتهامات.. .. وبعد سقوط صدام سيادة العراق لديهم ان يبقى العراق مرتهنا بيد ايران وصخولها بالعراق.. اي يبقى العراق (بحفنة زعماء المليشيات ومافيات الفساد الحزبية ومكاتبهم الاقتصادية)..

والكارثة اليوم (بالمفاوضات الاستراتيجية مع امريكا)..نجد (قاذورات) كل همهم مصالح ايران

فيخرج كريم النوري ذيل من ذيول ايران .. كنموذج من هذه الذيول ليبررون ادخال بنود بالاتفاقية لطمئنة ايران ؟؟ عجيب غريب امر قضية؟؟ فما دخل ايران باتفاقيات بين العراق وامريكا.. (في وقت القواعد الامريكية موجودة بالخليج وباكستان وتركيا حليفة ايران، وقطر حليفة ايران) ولم نجد اصوات قذرة من شعوب تلك الدول همها مصالح دولة اجنبية ايران .. بل الاتفاقيات بين الدول تكون لمصالح الدولتين المتفاوضتين.. ونسال ايضا (لماذا ايران وذيولها بالعراق.. لا يخافون من القواعد الامريكية في باكستان والخليج وتركيا)..

واين سيادة العراق وصور زعماء ايران الخميني وخامنئي تملئ شوارع العراق كاشارة للاحتلال الايراني للعراق كصور صدام بالكويت عند احتلالها.. التي كانت تشر بضم الكويت للعراق.. لنفهم من كل ذلك بان (ايران تدرك بان العراق ساقط بالهيمنة الايرانية) واي اتفاقية امريكية عراقية تساهم بتقوية العراق صناعيا وزراعيا وبمجال الطاقة وعسكريا.. يعني نهاية النفوذ الايراني بالعراق والهيمنة الفارسية عليه.. وخاصة ايران استراتيجيتها (ايران قوية عراق ضعيف).. قوة ايران بالعراق من ضعف العراق.. واي نهوض للعراق نهاية ايران فيه.

وهنا نسال السيد (مصطفى الكاظمي) المفترض رئيس وزراء جمهورية العراق

انت اعلى سلطة تنفيذيه .. بجمهورية العراق.. ماذا تقول لنفسك وانت تمشي بشوارع العراق وتجد صور زعماء دولة اجنبية تملئ ساحات وشوارع العراق .. (كالخميني وخامنئي) حكام ايران.. فالخميني سابقا وبعده الخامنئي يعتبران حسب الدستور الايراني (القائد العام للقوات المسلحة الايرانية).. وتجد مليشيات تجهر بولاءها لدولة اجنبية ونظام اجنبي وزعيم اجنبي كمليشة الحشد ومحور المقاولة الايرانية الولاء عراقية التمويل.. وتستعرض رافعة كراديس من الاعلام الايرانية بنص بغداد .. وتبايع حاكم اجنبي (خامنئي) حاكم ايران..

فهل ايران تقبل ان تتشكل مليشيات داخل اراضيها تجهر بولاءها لزعيم باكستان او اردوغان

زعيم تركيا كخليفة للمسلمين واجب الطاعة؟؟ اليس تعدمهم فورا بالسلنكات بجريمة الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.. فلماذا لا تفعل يا مصطفى الكاظمي قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية ضد هذه المليشيات و الافراد والجماعات الذين يجهرون بولاءهم لدول اجنبية ومنها لايران.. لماذا لا تطالب بتحالف دولي ضد الفساد وكلنا نعترف بان الفاسد اخطر من داعش.. مما يتطلب طلب العراق من الامم المتحدة تشكيل محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري بالعراق منذ 2003 كمحكمة لاهاي التي حاكمت اركان النازية بعد الحرب العالمية الثانية.

ومتى تفعل (المدعي العام) العراقي.. لاجتثاث مدعي الشرف والنزاهة..

فكل حوت من حيتان الفساد (يتكلم عن النزاهة). .وكل من خرب العراق يتكلم عن انه (يعمل للاصلاح وانه مصلح).. وكل من يدعي انه (ضد المليشيات المارقة) هو اساسا صاحب اكبر مليشية بالعراق تفرخت منها معظم المليشيات بعد ذلك.. فالا لعنة الله عليهم اجمعين.. فهؤلاء لا يدركون (ذرة الغيرة ان طاحت من وجه اي انسان.. طاحت الرجولة والشرف والكرامة)...

ونقول لمصطفى الكاظمي ايضا.. متى تجعل القرار العراقي يمر من بغداد وليس طهران، والقرار العربي الشيعي يمر من النجف العراقية.. وليس قم الايرانية..

ونؤكد للسيد مصطفى الكاظمي.. بتوجيه توجيهاته للوفد المرسل للتفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية.. بالزام امريكا لدعم العراق (للاستغناء عن ايران) اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وخدميا.. وبكل المجلات.. بنهوض جميع قطاعات العراق من مصانع ومزارع وبناء بنى تحتية من محطات كهرباء عملاقة حرارية واستثمار حقول الغاز العراقي.. الخ عبر الشركات الامريكية العملاقة وخلال فترة زمنية لا تزيد عن 4 سنوات..

ونؤكد

(والله لن تعاد الهيبة للقيم الاخلاقية لاجيال المستقبل).. (اذا لم يتم اعدام هؤلاء الفاسدين)

فاليوم الابناء يلومون اباءهم.. لماذا لم تسرقون مع السارقين.. لماذا لم تتحزبون بالاحزاب مع المتحزبين وتلغفون مثل البقية.. (ليش جيرانه دخل للمليشيات واليوم اصبح ملياردير وملاك اراضي وبيوت) في وقت كان يعيش بالايجار.. (وانت يا ابي لم تدخل للمليشيات وتجني الثمار).. لماذا الذي سرق الاموال اصبح يعيش بترف العيش ومن لم يسرق يعاني.. لماذا من جاء مشردا من درابين طهران ودمشق ولندن وغيرها.. يصبح رئيس وزراء ومسؤولين وكل مؤهلاتهم لا تؤهلهم ان يكونون موظف بدرجة ملاحظ.. واليوم اصبحوا يمتلكون المليارات المليارات من الدولارات هم و ابناءهم بداخل وخارج العراق..

فوالله يجب اليوم العمل على معاقبة كل من سرق اموال العراق منذ 2003 ليس فقط ليكون عبرة لمن لا يعتبر .. بل لاعادة الهيبة للقيم الاخلاقية والاجتماعية.. بجعل هؤلاء السراق والخونة من مليشيات واحزاب وحواشيهم.. (عبرة).. بحيث نجعل هؤلاء الفاسدين والخونة يقولون بحسرة (اننا كنا نظن ان الحياة لنا .. ولكن سقطنا.. ويا ريتنا لم نسرق ولم نتورط بالخيانة والفساد).. عندها نجعل المجتمع العراقي يطمئن ويعاد للقيم الاخلاقية هيبتها.. وللنزيه كرامته.. وللشريف حضوته..

ونونضع رابط العريضة الالكترونية للتوقيع عليها لفتح ملف مافيات الفساد العائلية من عوائل مرجعيات النجف الذين استغلوا رمزية المرجعية العليا للثراء الفاحش وتهريب اموال العراق لبريطانيا ومنح الشرعية لنظام سياسي فاسد بالعراق:

https://www.change.org/p/uk-parliament-the-british-government-should-investigate-criminal-activities-related-to-the-iraq-invasion

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم