“مصابو كورونا بلا أعراض لا ينقلون العدوى”.. مسؤول صحي أميركي يعلق

رفض خبير الأوبئة والمستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي الاستنتاج الذي أعلنته مؤخرا منظمة الصحة العالمية بشأن المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وكانت ماريا فان كيرخوفي المتخصصة في علم الأوبئة والخبيرة الفنية في المنظمة قالت إن المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض ينقلون العدوى للآخرين في “حالات نادرة”.

وأضافت أنه “بحسب البيانات المتوفرة (لدى المنظمة) لا يزال من النادر أن ينقل شخص لا تظهر عليه أعراض المرض إلى شخص آخر”.

وأوضحت كيرخوفي أن الدراسات تظهر أن المصابين بالفيروس يكونون الأكثر نقلا للمرض عندما تظهر عليهم الأعراض لأول مرة.

ومن جانبه، وصف الطبيب الأميركي الذي يشرف على جهود إنتاج لقاحات هذا الاستنتاج بأنه “غير صحيح”، بحسب تصريح له لبرنامج “غود مورنينغ أميركا” الأربعاء.

وقال إن الدلائل تشير إلى أن نحو 25 إلى 45 في المئة من المصابين ليس لديهم أعراض على الأرجح.

وأضاف الطبيب، الذي يرأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن هؤلاء “يمكن أن ينقلوا المرض إلى شخص غير مصاب حتى عندما لا تظهر عليهم أعراض، لذا فإن الإدلاء ببيان يقول إن هذا أمر نادر لم يكن صحيحا”.

وكانت “مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها” التابعة لوزارة الصحة الأميركية قد قالت في وقت سابق إن حوالي ثلث الإصابات بالفيروس التاجي لا تظهر عليها أعراض.

وأوضحت أن نحو 0.4 في المئة من الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض يتعرضون للوفاة، وتشير إلى أن نحو 40 في المئة من انتقال العدوى يحدث قبل أن يشعر الناس بالمرض.