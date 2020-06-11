مصدر مطلع: الإصلاحات المالية في حزمتها الاولى تشمل خمس فئات

كشف مصدر مطلع، الاربعاء، بأن الإصلاحات المالية في حزمتها الاولى تشمل خمس فئات بينها رواتب كبار موظفي الدولة، فيما اشار الى أن نسبة كبيرة من المتقاعدين تسلموا رواتبهم بدون استقطاع.

وقال المصدر إن “1,786,771 متقاعدا تسلم اليوم رواتبهم كاملة بدون أي استقطاعات لأنها غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي استثنى من يستلم راتبا اقل من 500,000 دينار شهريا من أي استقطاعات”.

وأضاف المصدر، أن “الحكومة العراقية اعتمدت مبدأ العدالة كأسس لبرنامجها الإصلاحي، مما يعني حماية ذوي الدخل المحدود والمنخفض وعدم شمولهم بأي استقطاعات”، مشيراً الى أن “73.55% من المتقاعدين تسلموا رواتبهم التقاعدية بدون أي استقطاع واستثنى من يستلم راتبا اقل من 500,000 دينار شهريا من أي استقطاع”.

ورأى المصدر أن “الحكومة العراقية اعتمدت مبدأ العدالة كأسس لبرنامجها الإصلاحي وحماية ذوي الدخل المحدود والمنخفض وعدم شمولهم بأي استقطاعات”، موضحاً أن “الإصلاحات المالية في حزمتها الاولى تشمل رواتب كبار موظفي الدولة، وازدواج الرواتب، الموظفين الوهميين، الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء، رواتب موظفي الكيانات المنحلة للنظام السابق”.

وتابع أن “30,975 شخصا لم يتسلم رواتب محتجزي رفحاء، وتم الطلب منهم مراجعة مؤسسة السجناء السياسيين واثبات انهم يقيمون في العراق”، مشدداً بالقول لم يستلم 13,210 من المعتقلين السياسيين راتبهم التقاعدي لأنهم يستلمون رواتب ثانية كموظفين في الدولة العراقية”.