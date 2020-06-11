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مصدر يحدد الهدف الرئيسي للحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا

كشف مصدر حكومي عراقي، الأربعاء، عن الهدف الرئيسي للحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا، مبيناً أن الملف العسكري لن يكون أولولية.

وقال المصدر، إن “الملفات التي حددتها الحكومة العراقية تركز في أغلبها على دعم الاقتصاد العراقي، والاستثمار، والتبادل الثقافي بين البلدين”.

وأشار المصدر، إلى أن “الملف العسكري ووجود القوات الأميركية لن يكون غالباً على بقية الملفات، بل سيكون جزءا منها”.

وتابع، المصدر في حديث لموقع “روسيا اليوم”، أن “الأهداف الرئيسية للحوار، هي مراجعة اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين الموقعة عام 2008، وكيف نفذت”، لافتاً إلى “احتمالية إبرام اتفاقيات جديدة بعد جولتي الحوار والمفاوضات التي ستكون خلال الفترة المقبلة”.

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