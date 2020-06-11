معلومات جديدة عن علاقة جورج فلويد بالشرطي المتهم بقتله

11 يونيو 2020

نقل الشرطي المشتبه بقتله جورج فلويد إلى سجن شديد التحصين-سجن هينيبين

أثار شقيق جورج فلويد، الذي قتل على يد شرطي في منيابوليس فرضية أن يكون الشرطي ديريك تشوفين تعمد قتل جورج لمعرفته المسبقة به.

وخلال برنامج على قناة CBS قال فيلونيز فلويد إن ديريك تشوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق المتهم بالقتل من الدرجة الثانية في وفاة فلويد، كان يعرف بالضبط من كان فلويد عندما ضغط بركبته على رقبته.

فيلونيز ذهب إلى أبعد من ذلك، وافترض أن يكون الشرطي قام بفعلته من منطلق شخصي، وليس كشرطي يقوم بمهامه.

وقال “هذا ليس اعتقادا شخصيا، لست الوحيد الذي يرى الأمر من هذه الزاوية”.

واعتاد كل من جورج فلويد، وديريك تشوفين، على العمل كحراس في ملهى ليلي في مينيابوليس، وهو ما غذى فكرة أن يكون الشرطي قد تعرف على فلويد وقتله عن سابق إصرار.

زميلهما في العمل الليلي، ديفيد بيني قال إن فلويد وتشوفين لم يكونا يعرفان بعضهما البعض فحسب، بل كان بينهما تاريخ مثير للجدل.

قال بيني: “لقد اصطدما برأسيهما ذات مرة”، مضيفًا “إن الأمر يتعلق بكون ديريك كان شخصية عدوانية للغاية داخل النادي مع بعض الزبائن، وهو ما يمثل مشكلة بالنسبة لبعض الزبائن والمستخدمين ومن بينهم فلويد

وفي إجابته عن سؤال لمراسل شبكة سي بي أس مفاده “هل لديك شك أن ديريك تشوفين كان يعرف جورج فلويد؟” قال بيني: “لقد عرفه”. وعن سؤال مدى معرفته به أجاب بيني مرة ثانية بنبرة تأكيدية ” عليّ أن أقول إنه يعرفه بشكل جيد”.

صاحبة النادي الذي كان يشتغل فيه تشوفين وفلويد، مايا سانتاماريا، قالت إنها لم تستغرب فعلة الشرطي خلال مشاهدتها للفيديو، لمعرفتها بسلوكه العدواني المتكرر.

وقالت “لم أتفاجأ عندما رأيت ركبته في البداية على عنق فلويد، لأكون صادقة لأنني رأيت تشوفين يفعل أشياء على هذا المنوال”.

ثم تابعت “ما أدهشني هو أنه لم يتوقف فورًا عندما كان جورج يصرخ حسنًا، حسنًا” توقف الآن”.

وتعتقد سانتاماريا أيضًا أن العرق والتمييز كان مشكلة بالنسبة لتشوفين.