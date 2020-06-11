نائب عن سائرون يطالب بتحويل جنس بعض الأراضي الزراعية إلى سكنية

طالب النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالسعي لتحويل جنس الأراضي التي تحولت الى سكنية من زراعي إلى سكني.

وقال عليوي في مؤتمر صحفي في البرلمان “نعيد ونكرر المطالب الحقة لأهالي المناطق الزراعية التي تحولت إلى سكنية ومنها دوانم الشعلة والخطيب الزراعي وغيرها من المناطق التي تم تقديم طلبهم سابقا إلى حكومة عادل عبد المهدي والذي تفاعل معها وأرسل وفدا من مكتبه آنذاك لكنها أهملت وأصبحت طي النسيان”.

واوضح، “اليوم نكرر مطالبهم بتحويل جنس الأرض من زراعي إلى سكني ونأمل من دولتكم أن يتم التعامل مع الموضوع بجدية لكون المناطق اصبحت مهولة بالسكان وتعاني من نقص كبير وحاد في الخدمات خصوصا الماء والكهرباء،و ان الحل يكمن بتحويل جنس الأرض”.

وتابع قائلا، “دولة رئيس الوزراء تم اختيارك لكونكم واحد من الشخصيات التي رفعت صورها بالتظاهرات وطالبت بكم الساحات المنتفظة للفساد، ونود تذكيركم يا دولة الرئيس أن شرارة التظاهرات خرجت من رحمة معاناة هذه المناطق المحرومة من ابسط الخدمات ونتمنى أن لا تستمع لصوت المستشارين القريبين منك وإنما عليك الاستماع من الوحدات الإدارية القريبة على الواقع ولديها تفاصيل كاملة عن عدد الوحدات السكنية ونفوس المناطق وتخطيط شوارعها ومساحة أراضيها”.

وبين، “لقد كانت لنا تجارب مع المستشارين لكنها باءت بالفشل لكونهم في واد والناس المحرومة في واد آخر، ولايملكون المرأة ولا قوة على أصحاب القرار في الدوائر التنفيذية لذى كنا نأمل بدولتكم أن تغير واقع حال هذه المناطق والناس على استعداد تام للتعاون مع كل ما تطلبوه منهم من أجل مستقبل لأبنائهم”.