نائب ينتقد “تهميش” المكون السني في المباحثات مع واشنطن

انتقد النائب محمد الكربولي، الاربعاء، “تهميش” المكون السني في المباحثات مع الولايات المتحدة، فيما اشار الى ان شركاء الوطن مصرون على اقصاء المكون من القرار السياسي.

وقال الكربولي في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط ان “المسألة بالنسبة لنا بشأن الحوار بين العراق وامريكا هي ليست في مضمون المباحثات أو موقفنا منها وما الأولويات؛ بقدر ما هو واضح من تهميش وإقصاء للمكون السني في قضية مهمة مثل هذه القضية المختلف عليها بين مختلف الأطراف العراقية”.

واضاف انه “من غير المنطقي ألا يكون ضمن وفد الكاظمي التفاوضي أي سنّي وليس فقط أي ممثل للسنة في وفد المفاوضات”، مشيرا الى ان “شركاء الوطن مصرون على إقصائنا من القرار السياسي وضمنه الحوار الاستراتيجي”.

واعتبر الكربولي انه “من الخطأ اعتماد دبلوماسية تفضيل المصلحة الفئوية على المصلحة الوطنية العليا”.