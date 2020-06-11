هؤلاء أسوأ من الاستعمار الحديث و أقسى من الغزاة القدماء ..

مــــن أنتم ؟!!

بقلم مهدي قاسم

سبق لي أن وجهتُ هذا السؤال إلى لصوص المنطقة الخضراء قبل سنوات طويلة ، مع علم أنهم لم يكونوا بهذه الوضاعة و القسوة من ظلم وانعدام ضمير و جحود مع أبناء شعبهم ، بينما إنهم كانوا في بدايات لصوصيتهم و فشلهم السياسي و الإداري مع عدم اكتراثهم بمعاناة شعبهم ، إذ تصورنا بأنهم ربما قد يغيرون من سلوكهم بعدما يكونون قد سرقوا بضعة ملايين دولارات تكفيهم هم أولادهم مدى العمرــ أو على الأقل ــ يسرقون النصف و يستثمرون النصف الآخر ــ مثلما يفعلون في الإقليم مثلا ــ في تحسين مستوى المعيشة و الخدمات و تأهيل مرافق الدولة والبنى التحتية و تنشيط قطاعي الزراعة والصناعة فضلا عن التعليم والصحة وغيرها ،إلا إن هؤلاء اللصوص الأوباش الجشعين كالضباع ، لم يكتفوا بعشرة ملايين دولار، فكانت قليلة بالنسبة لهم ، فجعلوا منها خمسينا ، ثم مائة مليونا ، و هذه أيضا وجدوها قليلة ، فأخذوا يطمحون بالمليارات ، فسرقوا ونهبوا فرهدوا كل الميزانيات الانفجارية عندما كانت أسعار النفط مجنحة في العلا ، حتى أصبحوا ملياردية بالفعل ، ولكن دون أن يبنوا جسرا أو يبلطوا شارعا عاما أو يبنوا مستشفى ذات طاقة استيعابية عصرية أو مدرسة أو أن يقوموا بتأهيل شبكات الصرف الصحي وتحسين المياه الصالحة للشرب فضلا عن مئات أوات أخرى ، فهؤلاء لم يعملوا شيئا غير تشريع قوانين تشرعن لصوصيتهم و هدرهم و تبذريهم الظالم للمال العام وتعيين أبنائهم و بناتهم وأقربائهم في وظائف مهمة في دوائر الدولة أو السفارات في الخارج ..

فسؤالي : من أنتم ، وأية عقائدهم تحملون وإلى أية ملة تنتمون؟ ، فسؤالي ينطلق من حقيقة كون هؤلاء الأوغاد قد فعلوا بالعراق ما لم يفعله حتى الاستعمار الحديث من عمليات نهب وخراب ودمار وتأجيج فتن طائفية و حروب أهلية ، وعلاوة على ذلك لا زالوا في السلطة ويواصلون لصوصيتهم وامتيازاتهم ونهبهم للمال العام لآخر فلس ، و عندما وجدوا أنه حتى القروض لم تعد تكفي فأخذوا يمدون أيديهم إلى رواتب المتقاعدين ، بدلا من أن يعيدوا بضعة مليارات من عشرات مليارات دولارات التي سرقوها من المال العام ، ليسدوا النقص الحاصل في الميزانية العامة ..

فلنتصور لو أعاد نوري المالكي اربعة أو خمسة مليارات دولار ، من عشرات مليارات التي في حوزته و كذلك في حوزة أبنه أحمد ، و أسامة النجيفي و شقيقه أثيل ، و عمار الحكيم و مقتدى الصدر وعادل عبد المهدي و صالح المطلك و عائلة الكاربولي وإبراهيم الجعفري و بهاء الأعرجي و أياد علاوي إضافة إلى عائلتي البارزاني والطالباني فسوف تكون عند العراق ميزانية عامرة وعارمة !..

ولكنهم لن يفعلوا لأنهم يكرهون الشعب العراقي و قصدهم هو الانتقام منه و تدميره حتى الخراب النهائي لاعتقادهم بأنه يستحق مصيره المزري هذا ، ولهذا فهم يمعنون بإذلاله وتعذيبه وتمديد معاناته إلى أطول مدة ممكنة..

فهؤلاء أسوأ من الاستعمار الحديث و أقسى من الغزاة القدماء ..