Posted on by

وزارة المالية تدرج رواتب المعينين الجدد على ملاك التربية ضمن موازنة ٢٠٢٠

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاربعاء، عن ادراج وزارة المالية تخصيصات المعينين الجدد على ملاك مديريات التربية الست ضمن موازنة العام الجاري.

وقال العطا في بيان ان “وزارة المالية / دائرة المحاسبة / النقدية استجابت لمخاطبات محافظة بغداد ومديريات التربية الست واعلنت بكتاب رسمي ادراج تخصيصات رواتب المعينين الجدد على ملاك مديريات التربية (الرصافة الاولى والثانية والثالثة، والكرخ الاولى والثانية والثالثة) ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠”.

يذكر ان المحافظ ومديري التربية الست ودوائر المحافظة كانوا قد طالبوا لاكثر من مرة دولة رئيس الوزراء ووزير المالية بالتدخل والاسراع باطلاق رواتب المعينين الجدد وانصاف الشريحة التربوية، خاصة بعد انجاز المديريات ما مطلوب منها من كتب رسمية وبيانات وقوائم المعينين الجدد.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close