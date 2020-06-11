وزارة المالية تدرج رواتب المعينين الجدد على ملاك التربية ضمن موازنة ٢٠٢٠

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاربعاء، عن ادراج وزارة المالية تخصيصات المعينين الجدد على ملاك مديريات التربية الست ضمن موازنة العام الجاري.

وقال العطا في بيان ان “وزارة المالية / دائرة المحاسبة / النقدية استجابت لمخاطبات محافظة بغداد ومديريات التربية الست واعلنت بكتاب رسمي ادراج تخصيصات رواتب المعينين الجدد على ملاك مديريات التربية (الرصافة الاولى والثانية والثالثة، والكرخ الاولى والثانية والثالثة) ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠”.

يذكر ان المحافظ ومديري التربية الست ودوائر المحافظة كانوا قد طالبوا لاكثر من مرة دولة رئيس الوزراء ووزير المالية بالتدخل والاسراع باطلاق رواتب المعينين الجدد وانصاف الشريحة التربوية، خاصة بعد انجاز المديريات ما مطلوب منها من كتب رسمية وبيانات وقوائم المعينين الجدد.